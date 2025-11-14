Découvrir Monaco
Vidéos Podcasts
Brève

130 ans d’histoire automobile monégasque dévoilé au Grimaldi Forum en 2026

Publié le 14 novembre 2025
Parmi les pièces attendues figurent une Bugatti 35B ayant participé au Grand Prix de Monaco 1929, issue des collections du Nationales Automuseum © Xavier de Nombel
Le Grimaldi Forum consacrera l’été prochain une vaste exposition à la relation historique entre Monaco et l’automobile.

L’institution culturelle monégasque annonce l’ouverture des préventes dès le 1er décembre pour cette rétrospective intitulée « Monaco et l’Automobile, de 1893 à nos jours », qui se tiendra du 1er juillet au 6 septembre 2026. Rassemblant sur 4 000 m² des dizaines de véhicules emblématiques et d’archives inédites couvrant 130 ans de passion mécanique, l’événement s’inscrit dans la programmation anniversaire des 25 ans du Grimaldi Forum, qui multiplie les productions d’envergure cette saison.

Une collection exceptionnelle de véhicules rares

Plus de cinquante automobiles emblématiques seront présentées au public, retraçant l’évolution de la discipline sur le territoire monégasque. Des premiers concours d’élégance aux bolides modernes de Formule 1, en passant par les légendes du Rallye Monte-Carlo, l’exposition couvrira l’ensemble des facettes de cette passion centenaire.

Mercedes F1 W06 Hybrid Studiobilder © Mercedes-Benz Grand Prix Ltd
Un commissariat prestigieux

Rodolphe Rapetti, Conservateur général du Patrimoine, assume le commissariat de cette exposition. Le projet bénéficie du soutien de l’Automobile Club de Monaco, institution incontournable de la vie sportive automobile monégasque depuis plus d’un siècle.

« Jamais une exposition d’une telle ampleur n’avait été consacrée à cette relation singulière entre la Principauté et l’automobile », souligne le communiqué de présentation. L’événement promet notamment l’accès à des archives jusqu’alors inédites.

Le Grand Prix de Monaco a été créé en 1929 © DR
L’exposition mettra également en lumière le lien historique entre la Famille Princière et l’univers automobile. Cette passion, transmise de génération en génération, constitue un fil rouge de l’histoire moderne de Monaco, du développement des infrastructures routières aux grands événements sportifs internationaux que la Principauté accueille.

Informations pratiques

  • Accessible du 1er juillet au 6 septembre 2026 au Grimaldi Forum Monaco.
  • Billets disponibles sur le site grimaldiforum.com ou par téléphone au +377 99 99 30 00.