130 ans d’histoire automobile monégasque dévoilé au Grimaldi Forum en 2026
Le Grimaldi Forum consacrera l’été prochain une vaste exposition à la relation historique entre Monaco et l’automobile.
L’institution culturelle monégasque annonce l’ouverture des préventes dès le 1er décembre pour cette rétrospective intitulée « Monaco et l’Automobile, de 1893 à nos jours », qui se tiendra du 1er juillet au 6 septembre 2026. Rassemblant sur 4 000 m² des dizaines de véhicules emblématiques et d’archives inédites couvrant 130 ans de passion mécanique, l’événement s’inscrit dans la programmation anniversaire des 25 ans du Grimaldi Forum, qui multiplie les productions d’envergure cette saison.
Une collection exceptionnelle de véhicules rares
Plus de cinquante automobiles emblématiques seront présentées au public, retraçant l’évolution de la discipline sur le territoire monégasque. Des premiers concours d’élégance aux bolides modernes de Formule 1, en passant par les légendes du Rallye Monte-Carlo, l’exposition couvrira l’ensemble des facettes de cette passion centenaire.
Un commissariat prestigieux
Rodolphe Rapetti, Conservateur général du Patrimoine, assume le commissariat de cette exposition. Le projet bénéficie du soutien de l’Automobile Club de Monaco, institution incontournable de la vie sportive automobile monégasque depuis plus d’un siècle.
« Jamais une exposition d’une telle ampleur n’avait été consacrée à cette relation singulière entre la Principauté et l’automobile », souligne le communiqué de présentation. L’événement promet notamment l’accès à des archives jusqu’alors inédites.
L’exposition mettra également en lumière le lien historique entre la Famille Princière et l’univers automobile. Cette passion, transmise de génération en génération, constitue un fil rouge de l’histoire moderne de Monaco, du développement des infrastructures routières aux grands événements sportifs internationaux que la Principauté accueille.
Informations pratiques
- Accessible du 1er juillet au 6 septembre 2026 au Grimaldi Forum Monaco.
- Billets disponibles sur le site grimaldiforum.com ou par téléphone au +377 99 99 30 00.