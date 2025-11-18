Автомобильная сага Монако: 130 лет истории в Гримальди Форуме

Среди главных экспонатов — легендарный Bugatti 35B, участвовавший в первом Гран-при Монако 1929 года, из коллекции Национального автомобильного музея © Ксавье де Номбель

Летом следующего года в Гримальди Форуме откроется большая выставка, посвящённая тому, как Монако и автомобильная индустрия шаг за шагом создавали свою общую историю.

Культурная организация Монако сообщила, что с 1 декабря начинается предварительная продажа билетов на ретроспективу «Монако и автомобиль, с 1893 года по настоящее время». Выставка пройдёт с 1 июля по 6 сентября 2026 года и займёт 4000 м². Посетителям покажут десятки редких и знаковых автомобилей, а также архивы, которые расскажут обо всей 130-летней автомобильной эпохе Княжества. Проект станет частью празднования 25-летия Гримальди Форума, который в этом году готовит множество крупных культурных и международных мероприятий.

Исключительная коллекция редких автомобилей

Публике покажут более пятидесяти легендарных автомобилей — настоящий путь через историю автоспорта Монако. От элегантных дореволюционных машин до современных болидов «Формулы-1» и легенд ралли Монте-Карло — выставка охватит все этапы развития этой многолетней монегасcкой автомобильной страсти.

Mercedes F1 W06 Hybrid Studiobilder © Mercedes-Benz Grand Prix Ltd

Престижный куратор

Куратором выставки выступает Родольф Рапетти, генеральный хранитель государственных коллекций. Проект проходит при поддержке Автомобильного клуба Монако — неотъемлемой части автоспортивной истории княжества на протяжении более ста лет.

«Никогда ещё выставка такого масштаба не была посвящена этой уникальной связи между Княжеством и автомобилем», — говорится в пресс-релизе. Гостям обещают доступ к архивам, которые ранее никогда не публиковались.

Гран-при Монако был создан в 1929 году © Все права защищены

Отдельная часть экспозиции будет посвящена связям между княжеской семьёй и автомобильным миром. Эта передаваемая из поколения в поколение страсть стала частью современной истории Монако: от развития дорожной инфраструктуры до крупнейших спортивных соревнований, которые принимает Княжество.

Практическая информация: