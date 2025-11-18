Автомобильная сага Монако: 130 лет истории в Гримальди Форуме
Летом следующего года в Гримальди Форуме откроется большая выставка, посвящённая тому, как Монако и автомобильная индустрия шаг за шагом создавали свою общую историю.
Культурная организация Монако сообщила, что с 1 декабря начинается предварительная продажа билетов на ретроспективу «Монако и автомобиль, с 1893 года по настоящее время». Выставка пройдёт с 1 июля по 6 сентября 2026 года и займёт 4000 м². Посетителям покажут десятки редких и знаковых автомобилей, а также архивы, которые расскажут обо всей 130-летней автомобильной эпохе Княжества. Проект станет частью празднования 25-летия Гримальди Форума, который в этом году готовит множество крупных культурных и международных мероприятий.
Исключительная коллекция редких автомобилей
Публике покажут более пятидесяти легендарных автомобилей — настоящий путь через историю автоспорта Монако. От элегантных дореволюционных машин до современных болидов «Формулы-1» и легенд ралли Монте-Карло — выставка охватит все этапы развития этой многолетней монегасcкой автомобильной страсти.
Престижный куратор
Куратором выставки выступает Родольф Рапетти, генеральный хранитель государственных коллекций. Проект проходит при поддержке Автомобильного клуба Монако — неотъемлемой части автоспортивной истории княжества на протяжении более ста лет.
«Никогда ещё выставка такого масштаба не была посвящена этой уникальной связи между Княжеством и автомобилем», — говорится в пресс-релизе. Гостям обещают доступ к архивам, которые ранее никогда не публиковались.
Отдельная часть экспозиции будет посвящена связям между княжеской семьёй и автомобильным миром. Эта передаваемая из поколения в поколение страсть стала частью современной истории Монако: от развития дорожной инфраструктуры до крупнейших спортивных соревнований, которые принимает Княжество.
Практическая информация:
- Выставка пройдёт с 1 июля по 6 сентября 2026 года в Grimaldi Forum Monaco.
- Билеты уже доступны на сайте grimaldiforum.com или по телефону +377 99 99 30 00.