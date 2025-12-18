Festival del Circo di Montecarlo 2026: date, programma e biglietti
La 48ª edizione del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo si terrà all’Espace Fontvieille dal 16 al 25 gennaio, in concomitanza con la 13ª edizione del concorso New Generation.
Anche quest’anno, l’evento monegasco riunirà artisti di tutto il mondo. Numeri a cavallo, trapezio volante, mano a mano, salto alla bascula, contorsionismo e giocoleria: sotto il tendone non mancherà nessuna arte circense.
Discipline di tutto il mondo
La famiglia Richter aprirà le danze con un’esibizione equestre che include “La Poste”, una figura di cavalleria particolarmente impegnativa. Un’altra curiosità tanto attesa? L’addestramento dei piccioni a opera del lettone Andrejs Fjodorov. La compagnia di acrobati cinesi Dalian farà rivivere le meteore, una pratica millenaria nata nel III millennio a.C.
Gli spettatori potranno anche ammirare le acrobazie della compagnia messicana guidata da Juan Cebolla. Per gli intermezzi comici, il clown transalpino Davide Vassallo e la famiglia Toni Alexis prenderanno il testimone. Il presentatore sarà Petit Gougou insieme alla compagnia Bingo.
La nuova generazione in pista con New Generation
Nata nel 2012 per volere della Principessa Stéphanie e di sua figlia Pauline Ducruet, la competizione New Generation è l’unico concorso circense al mondo dedicato ai giovani talenti. I partecipanti si sfidano per aggiudicarsi il Junior d’Oro, d’Argento o di Bronzo davanti a una giuria internazionale presieduta da Pauline Ducruet. I vincitori di questa 13ª edizione condivideranno poi la scena con gli artisti affermati del Festival.
Informazioni pratiche
- I biglietti sono disponibili direttamente alla biglietteria del tendone di Fontvieille, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 10:00 alle 18:00. È possibile prenotare anche al numero +377 92 05 23 45 o sui siti montecarlofestival.mc e francebillet.com.
- Il 20 gennaio si terrà una serata di gala con premiazione.
- A margine dell’evento, il 24 gennaio alle ore 15:30 allo Stadio Louis II si terrà la Fight Aids Cup 2026, una partita di calcio di beneficenza.