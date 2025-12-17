Festival du Cirque de Monte-Carlo 2026 : dates, programme et billetterie

La billetterie est ouverte sur le site de Monte-Carlo Festival © Direction de la Communication - Manuel Vitali & Frédéric Nebinger

La 48ème édition du Festival International du Cirque de Monte-Carlo investira l’Espace Fontvieille du 16 au 25 janvier, en parallèle de la 13ème compétition New Generation.

Cette année encore, le rendez-vous monégasque réunira des performeurs de plusieurs continents. Cavalerie, trapèze volant, main à main, saut à la bascule, contorsion ou jonglage : l’ensemble des arts circassiens sera représenté sous le chapiteau.

Des disciplines venues du monde entier

La famille Richter ouvrira le bal avec une démonstration équestre comprenant « La Poste », figure de cavalerie en liberté particulièrement exigeante. Autre curiosité attendue : le dressage de pigeons orchestré par le Letton Andrejs Fjodorov. La troupe acrobatique chinoise de Dalian ressuscitera quant à elle les météores, pratique millénaire née au IIIème millénaire avant notre ère.

Les spectateurs pourront également découvrir les voltiges de la troupe mexicaine emmenée par Juan Cebolla. Pour les interludes comiques, le clown transalpin Davide Vassallo et la famille Toni Alexis prendront le relais. Petit Gougou officiera comme maître de cérémonie aux côtés de la troupe Bingo.

Le Prince Albert II et la princesse Stéphanie étaient présent à la précédente édition © Direction de la Communication

La relève en piste avec New Generation

Créée en 2012 par la Princesse Stéphanie et sa fille Pauline Ducruet, la compétition New Generation constitue l’unique concours circassien au monde dédié aux jeunes talents. Les participants concourent pour décrocher le Junior d’Or, d’Argent ou de Bronze devant un jury international présidé par Pauline Ducruet. Les lauréats de cette 13ème édition partageront ensuite la piste avec les artistes confirmés du Festival. Les Jumeaux Princiers Jacques et Gabriella au cirque : une soirée en famille

Informations pratiques