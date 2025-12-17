Festival du Cirque de Monte-Carlo 2026 : dates, programme et billetterie
La 48ème édition du Festival International du Cirque de Monte-Carlo investira l’Espace Fontvieille du 16 au 25 janvier, en parallèle de la 13ème compétition New Generation.
Cette année encore, le rendez-vous monégasque réunira des performeurs de plusieurs continents. Cavalerie, trapèze volant, main à main, saut à la bascule, contorsion ou jonglage : l’ensemble des arts circassiens sera représenté sous le chapiteau.
Des disciplines venues du monde entier
La famille Richter ouvrira le bal avec une démonstration équestre comprenant « La Poste », figure de cavalerie en liberté particulièrement exigeante. Autre curiosité attendue : le dressage de pigeons orchestré par le Letton Andrejs Fjodorov. La troupe acrobatique chinoise de Dalian ressuscitera quant à elle les météores, pratique millénaire née au IIIème millénaire avant notre ère.
Les spectateurs pourront également découvrir les voltiges de la troupe mexicaine emmenée par Juan Cebolla. Pour les interludes comiques, le clown transalpin Davide Vassallo et la famille Toni Alexis prendront le relais. Petit Gougou officiera comme maître de cérémonie aux côtés de la troupe Bingo.
La relève en piste avec New Generation
Créée en 2012 par la Princesse Stéphanie et sa fille Pauline Ducruet, la compétition New Generation constitue l’unique concours circassien au monde dédié aux jeunes talents. Les participants concourent pour décrocher le Junior d’Or, d’Argent ou de Bronze devant un jury international présidé par Pauline Ducruet. Les lauréats de cette 13ème édition partageront ensuite la piste avec les artistes confirmés du Festival.
Informations pratiques
- Les places sont disponibles directement au Chapiteau de Fontvieille. Réservations également au +377 92 05 23 45 ou sur montecarlofestival.mc et francebillet.com.
- Une soirée de gala avec remise des prix aura lieu le 20 janvier.
- En marge de l’évènement, la Fight Aids Cup 2026, match de football caritatif, aura lieu le 24 janvier au Stade Louis II à 15 h 30
- Du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 10h à 18h.