Международный цирковой фестиваль Монте-Карло — даты, программа и билеты
48-й Международный цирковой фестиваль Монте-Карло пройдет в Шапито Фонвьея с 16 по 25 января и одновременно с 13-м конкурсом «Новое поколение».
В этом году одно из самых престижных цирковых событий мира вновь соберет артистов с разных континентов и представит зрителям насыщенную международную программу. Верховая езда, номера на воздушной трапеции, акробатика, прыжки на качелях, конторсионизм и жонглирование — под куполом будут представлены практически все основные жанры циркового искусства.
Дисциплины со всего мира
Открывать программу будет семья Рихтер, которая представит номер конного искусства, включая «Посту» — один из самых сложных и зрелищных элементов кавалерии в свободном стиле. Среди самых ожидаемых номеров — дрессировка голубей под руководством латвийского артиста Андрея Фёдорова. Китайская акробатическая труппа из Даляня покажет номер с метеором — древней дисциплиной, история которой насчитывает несколько тысячелетий и уходит корнями в III тысячелетие до нашей эры.
Зрители также увидят акробатические выступления мексиканской труппы под руководством Хуана Себольи. Комические паузы в программе обеспечат итальянский клоун Давиде Вассалло и семья Тони Алексис. В роли ведущего вместе с труппой Bingo на арене появится маленький Гугу.
Новое поколение на арене: конкурс New Generation
Конкурс New Generation, созданный в 2012 году Принцессой Стефанией и ее дочерью Полин Дюкруэ, остается единственным в мире цирковым соревнованием, полностью посвященным молодым талантам. Участники борются за Золотую, Серебряную и Бронзовую награды для юниоров, выступая перед международным жюри под председательством Полин Дюкруэ. Победители 13-го конкурса затем выйдут на арену вместе с признанными артистами Международного циркового фестиваля Монте-Карло.
Практическая информация:
- Билеты можно приобрести в кассе Шапито Фонвьея с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, а также в субботу с 10:00 до 18:00. Кроме того, доступно бронирование по телефону +377 92 05 23 45 и на сайтах montecarlofestival.mc и francebillet.com.
- 20 января состоится торжественный гала-вечер с вручением наград.
- В рамках фестиваля 24 января в 15:30 на стадионе «Луи II» пройдет благотворительный футбольный матч Fight Aids Cup 2026.