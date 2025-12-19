Международный цирковой фестиваль Монте-Карло — даты, программа и билеты

Билеты доступны на официальном сайте Международного циркового фестиваля Монте-Карло © Управление по связям с общественностью — Мануэль Витали и Фредерик Небингер

48-й Международный цирковой фестиваль Монте-Карло пройдет в Шапито Фонвьея с 16 по 25 января и одновременно с 13-м конкурсом «Новое поколение».

В этом году одно из самых престижных цирковых событий мира вновь соберет артистов с разных континентов и представит зрителям насыщенную международную программу. Верховая езда, номера на воздушной трапеции, акробатика, прыжки на качелях, конторсионизм и жонглирование — под куполом будут представлены практически все основные жанры циркового искусства.

Дисциплины со всего мира

Открывать программу будет семья Рихтер, которая представит номер конного искусства, включая «Посту» — один из самых сложных и зрелищных элементов кавалерии в свободном стиле. Среди самых ожидаемых номеров — дрессировка голубей под руководством латвийского артиста Андрея Фёдорова. Китайская акробатическая труппа из Даляня покажет номер с метеором — древней дисциплиной, история которой насчитывает несколько тысячелетий и уходит корнями в III тысячелетие до нашей эры.

Зрители также увидят акробатические выступления мексиканской труппы под руководством Хуана Себольи. Комические паузы в программе обеспечат итальянский клоун Давиде Вассалло и семья Тони Алексис. В роли ведущего вместе с труппой Bingo на арене появится маленький Гугу.

Князь Альбер II и Принцесса Стефания, неизменные покровители фестиваля, присутствовали на предыдущем конкурсе © Управление по связям с общественностью

Новое поколение на арене: конкурс New Generation

Конкурс New Generation, созданный в 2012 году Принцессой Стефанией и ее дочерью Полин Дюкруэ, остается единственным в мире цирковым соревнованием, полностью посвященным молодым талантам. Участники борются за Золотую, Серебряную и Бронзовую награды для юниоров, выступая перед международным жюри под председательством Полин Дюкруэ. Победители 13-го конкурса затем выйдут на арену вместе с признанными артистами Международного циркового фестиваля Монте-Карло.

Практическая информация: