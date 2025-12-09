Isola 2000, Auron… Svelata la data di apertura dei comprensori sciistici del Mercantour

Auron è una delle stazioni sciistiche del Mercantour che sta per aprire (Foto © Auron - OTMNCA)

Le stazioni sciistiche delle Alpi Marittime si preparano ad accogliere i primi sciatori della stagione.

Isola 2000 e Auron hanno aperto al pubblico sabato 6 dicembre 2025, mentre Valberg darà il via alla stagione il 13 dicembre. Le abbondanti nevicate registrate a novembre nelle stazioni delle Alpi Marittime hanno persino permesso una preapertura anticipata di Isola 2000 il 29 e 30 novembre per i più impazienti di rimettersi gli sci.

Con i rispettivi comprensori che contano un totale di oltre 200 chilometri di piste, Isola 2000 e Auron promettono una stagione che si protrarrà fino ad aprile 2026. Isola 2000 chiuderà gli impianti di risalita il 19 aprile, mentre Auron il 12 aprile.

Ci sono altre stazioni sciistiche vicine al Principato che completano l’offerta invernale della regione. La Colmiane, per esempio, aprirà gli impianti il 6 dicembre e li terrà aperti fino al 22 marzo 2026. A Valberg, l’inaugurazione ufficiale avverrà sabato 13 dicembre, con tariffe vantaggiose per il weekend di apertura: 15 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini.

Gli appassionati di sci nordico potranno inoltre contare su Saint-Dalmas-le-Selvage, un paese-stazione sciistica che offre libero accesso alle sue piste da fondo e ai suoi itinerari escursionistici.