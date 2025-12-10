Изола 2000, Орон… Мы знаем, когда откроются горнолыжные станции в Меркантур

Орон – одна из станций в Меркантур – готовится к открытию (Фото © Auron - OTMNCA)

Горнолыжные курорты Приморских Альп готовятся встретить первых лыжников сезона.

Isola 2000 и Auron открыты с субботы, 6 декабря 2025 года, а Valberg откроет свой сезон 13 декабря. Обильные ноябрьские снегопады на курортах Приморских Альп даже позволили провести предварительное открытие Isola 2000 29 и 30 ноября для самых нетерпеливых, жаждущих поскорее встать на лыжи.

Курорты Isola 2000 и Auron, общая протяженность трасс которых составляет более 200 километров, обещают, что сезон продлится до апреля 2026 года. Isola 2000 закроет свои подъемники 19 апреля, а Auron – 12 апреля.

Другие курорты вблизи Княжества дополняют зимнее предложение в регионе. La Colmiane также откроет свои двери 6 декабря на сезон, который продлится до 22 марта 2026 года. В Valberg официальное открытие сезона состоится в субботу, 13 декабря, и на первые выходные будут действовать привлекательные цены: 15 евро для взрослых и 10 евро для детей.

Любители беговых лыж также могут посетить Saint-Dalmas-le-Selvage – лыжную станцию, предлагающую бесплатный доступ к трассам для беговых лыж и пешеходным маршрутам.