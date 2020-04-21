Все, что вам надо знать о родном языке монегасков

Монегаскский язык (Munegascu) — родной язык монегасков — подданных Княжества Монако. Они в меньшинстве на собственной земле, но при этом сохраняют свою национальную идентичность. Изучение монегасского языка входит в обязательную программу средней школы с 1976 года. Таким образом школьники в Монако отличаются от детей из соседней Франции. Что стоит знать об этом малоизвестном языке?

Академия диалектных языков (l’Académie des Langues Dialectales) в Монако занимается продвижением монегасского языка и культуры с 1982 года. Курсы для взрослых на языке предков, или как говорят местные – «a lenga d’i nostri avi», обычно проводятся в районе Фонвьей. По понедельникам для опытных и по четвергам для начинающих учеников.

Всего лишь 9300 монегасков

Клод Пассе (Claude Passet), управляющий Академии диалектных языков, является автором «Библиографии монегасского языка» (1927-2018). На первых страницах своей книге он подчеркивает «проблему постоянства монегасского языка в Княжестве, насчитывающем около 39000 жителей, разделенных на 130 национальностей (2018 год), и только 9300 монегасков». По словам писателя, «Княжество Монако, несмотря на (и, несомненно, благодаря) свою насыщенную событиями историю… сумело сохранить на своей изолированной территории священную культурную идентичность, сформированную вокруг языка своих предков – генуэзского, ставшего позже монегасским».

Луи Нотари

Долгое время монегасский язык был устным, но начал становиться литературным с 1927 года, когда Луи Нотари (Louis Notari) опубликовал книгу «Легенда о Святой Девоте» («A legenda de Santa Devota», 1927). Таким образом, поэт стал отцом монакской литературы. Ему же принадлежит текст национального гимна Монако на монегасском языке, написанного в 1931 году. Затем началась долгая битва за спасения языка от исчезновения.

Чтобы поддержать существование языка, его надо было кодифицировать. Это то, чем занялся Луи Фролла (Louis Frolla) в 1960 году с выпуском своей «Монегасскской грамматики». Задуманная по указанию Княжеского правительства, книга была написана «как попытка кодификации нашего национального языка, чье падение в забвение мы хотели бы остановить». Три года спустя Луи Фролла также выпустил первый «Монегасско-французский словарь». Словарь с французского на монегасский был издан Луи Барралем (Louis Barral) и Сюзанной Симоной (Suzanne Simone) в 1983 году.

Обязательное преподавание в школах

К этим усилиям добавилась яростная решимость Князя Ренье III сделать преподавание языка обязательным в государственных начальных школах с 1976 года, а затем и в частных школах в 1988 году. Теперь его учат до средней школы. (В Княжестве, правда, всего лишь один государственный колледж – колледж Карла Третьего). Затем изучение монегасского языка можно выбрать в качестве факультатива.

Монегасский язык также является сакральным и церемониальным. На праздник Святой Девоты (26—27 января) и в Национальный Княжеский День (19 ноября) месса служится по-монегасски. На церемонии присяги речь Князя при вступлении на трон произносятся на монегасском языке. Но, несмотря на эти усилия, родному языку монегасков все еще грозит исчезновение.

В стихах, а не в прозе

Главными авторами, которые писали на монегасском языке являются Луи Нотари, Луи Кани (Louis Canis), Робер Буассон (Robert Boisson). Клод Пассе из Академии диалектных языков также цитирует «Басни о Луи Принсипале, вдохновленные произведениями Лафонтена». На данный момент не существует ни одного романа на монегасском языке, но есть много стихотворений. Луи Нотари сказал на эту тему: «Почему я писал на монегасском в стихах, а не в прозе? Просто потому, что язык наших предков кажется мне настолько гармоничным и нежным, что поступив иначе, я бы уменьшил его ценность.»

Несколько слов для начинающих

Bon giurnu / Bungiurnu – Добрый день

A se revede / Ciau – До свидания / Пока

Üncantau – Очень приятно

Per pieijè – Пожалуйста

Unde é a büveta? – Где находится бар?

«Daghe Munegu»?

Во время каждого матча ФК «Монако» эти два слова можно увидеть в социальных сетях. Выражение «Daghe Munegu» может показаться загадочным, но это лучший способ поддержать игроков Роберта Морено. Даже если произношение имеет экзотический оттенок, значение очень простое: «Вперед Монако».