Выдающиеся игроки «Монте-Карло Ролекс Мастерс»

В этом месяце должен был состояться 114-й по счету престижный монакский теннисный турнир «Монте-Карло Ролекс Мастерс». В связи с этим, давайте вспомним пятерых игроков «Открытой эры», которые оставили значимый след в истории турнира: Рафаэля Надаля (Rafael Nadal), Бьорна Борга (Rafael Nadal), Гильермо Виласа (Guillermo Vilas), Илие Настасе (Ilie Nastase) и Томаса Мустера (Thomas Muster).

Рафаэль Надаль

Я не мог о нем не упомянуть. Если бы пришлось выбирать кого-то одного, то это был бы он. Легенда тенниса, второй Князь Монако. Просто подумайте! Одиннадцать побед на турнирах серии «Мастерс», из которых восемь завоёваны подряд в период с 2005 по 2012 год. Рафаэль Надаль является фаворитом Загородного клуба Монте-Карло и потому тесно связан с историей «Монте-Карло Ролекс Мастерс». Именно этот турнир «неуязвимый левша из Манакора» любит всем сердцем.

Надаль – двенадцатикратный победитель «Ролан Гарроса» и одиннадцатикратный победитель турнира в Барселоне. В Монако, где испанец уже чувствует себя, как дома, он рекордное количество раз выиграл в одном из самых престижных турниров – Мировом туре Ассоциации теннисистов-профессионалов «Мастерс 1000». В этом году вторая на данный момент ракетка мира мог бы завоевать своё двенадцатое золото в этом турнире. Но это лишь вопрос времени.

Бьорн Борг

Это история возвращения. История главы, которую слишком быстро перелистнули. В 1983 году, в возрасте 26 лет легенда шведского тенниса, трижды (в 1977, 1979 и 1980 годах) победитель турнира «Монте-Карло Ролекс Мастерс» решил уйти из спорта. Причина этому – потеря мотивации и усталость от почти десятилетнего периода соревнований на высоком уровне. В качестве места проведения прощального матча Бьорн Борг выбрал Монте-Карло – место, где он тогда жил.

Борг вернулся в спорт через 7 лет, в 1991 году в компании своей знаменитой деревянной ракетки фирмы «Donnay». Конечно же, матч состоялся на монакском грунтовом корте, на главном корте Загородного клуба. На том самом месте, где шестикратный победитель «Ролан Гарроса» решил завершить карьеру. Швед проиграл испанцу Хорди Аррезе в двух коротких сетах. Но соскучившаяся публика Монако хотя бы смогла снова увидеть своего кумира.

Гильермо Вилас

Будучи лучшим аргентинским теннисистом всех времен, уроженец Буэнос-Айреса мог бы завоевать еще один или несколько титулов, если бы не пересекался на корте с Бьорном Боргом. В 1976 году Гильермо Вилас одержал победу на первом для себя турнире «Монте-Карло Ролекс Мастерс», но затем вынужден был ждать 5 лет, чтобы завоевать вторую, а затем и третью медаль в Монако.

Всему виной легенда шведского тенниса, который изматывал аргентинца в финальной игре в 1980 году, спустя два года после победы на «Ролан Гарросе». Первый аргентинец, выигравший турнир Большого шлема, блестящий теннисист и любитель нижних подач вошел в историю «Монте-Карло Ролекс Мастерс», как одна из звезд эпохи 1970-х годов, когда СМИ начали проявлять небывалый интерес к теннису.

Илие Настасе

«Когда я жил в Монако, Князь Альбер регулярно приглашал меня поехать с ним поздно ночью в боулинг в Ниццу, дальше по побережью» – рассказывал румынский теннисист в автобиографии – «Мы были очень хорошими друзьями. Я называл его «Альбер» или «полковник Бебер», потому что он слегка заикался».

Несмотря на то, что он родом из Бухареста, Настасе, или как его еще называли «Nasty» (c англ. «неприятный»), любил Княжество и часто выступал на монакском грунте. Победитель трех чемпионатов в период с 1971 по 1973 год (включая победу над неким Бьорном Боргом), первый профессиональный спортсмен, подписавший контракт с компанией «Nike», в 1972 году он, без сомнения, навсегда вписал свое имя в историю «Монте-Карло Ролекс Мастерс».

Томас Мустер

Молодое поколение, младше двадцати лет вряд ли его помнят. Но для остальных он навсегда остался в памяти. Апрель 1995 года. Слепящее солнце, невыносимая жара. У победителя турнира в Монте-Карло 1992 года Томаса Мустера за плечами 41 победа на грунтовом корте подряд, он сражается за второй для себя титул победителя «Монте-Карло Ролекс Мастерс». Напротив него Борис Беккер, который еще ни разу не выигрывал в этом турнире на грунте. Беккер, бывший тренер Новака Джоковича, выигрывает первые два сета.

Но в конце игры наступает захватывающий финал, один из самых красивых в истории «Монте-Карло Ролекс Мастерс»: «мустерминатор» меняет ход игры, выигрывает следующие три сета и, в итоге, во второй раз становится победителем монакского турнира. Чудом восстановившись после несчастного случая и серьезной травмы колена в 1989 году, австриец в 1996 году в третий раз завоевал первое место на турнире в Монте-Карло, обыграв испанца Альберта Коста.