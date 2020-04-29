Интервью: Как Красный Крест Монако помогает жителям Княжества справиться с кризисом

Генеральный секретарь Красного Креста Монако, Фредерик Платини (Frédéric Platini) рассказал нам о том, как местный комитет международной гуманитарной организации помогает Княжеству справиться с пандемией, вызванной новым коронавирусом.

Фредерик, как Красный Крест Монако справляется с ситуацией?

Сейчас мы полностью держим ситуацию под контролем. У нас есть волонтеры и другие сотрудники, готовые приступить к работе в случае, если кризис обострится. Но Монако, со своим небольшим населением, всегда было хорошо организованным государством. Я регулярно общаюсь со своими итальянскими коллегами, которые переживают особенно драматический период (недавно Красный Крест Монако сделал пожертвование итальянскому отделению).

С самого начала кризиса Красный Крест Монако предпринял многочисленные меры, особенно в плане доставок. Расскажите, какие действия предпринимаются сейчас?

Сейчас наблюдается растущий спрос на доставки на дом, поэтому мы все больше сосредотачиваем наши усилия на этом. Также мы сотрудничаем с мэрией Монако, деятельность которой выросла в разы с начала кризиса. Вместе мы развозим около 500 доставок еды ежедневно и уверены, их количество будет расти. Мы к этому готовы. Красный Крест обеспечивает людей, которые не желают выходить из дома, всем необходимым, будь то продукты или медикаменты.

Красный Крест Монако также работает на горячей линии по Ковид-19?

Совершенно верно. Сейчас кол-центром Княжества управляет министерство соцзащиты и здравоохранения. Мы – Красный Крест Монако – оказываем поддержку кол-центру с помощью наших сотрудников, которые отвечают на звонки. В начале пандемии и до 17 марта мы получали очень много звонков. После того, как были оглашены и разъяснены все проводимые меры, звонков стало меньше. К тому же, правительство Княжества организовало центр медицинского наблюдения на дому. Врачи наблюдают дистанционно за теми, кто заражен или за теми, у кого есть подозрение на наличие коронавируса. На основе полученной информации принимается решение о выдаче необходимых лекарств. Что важно, мы также запустили горячую анонимную линию по номеру +377 92 05 55 00. На связи наши волонтеры, которые обязательно вас выслушают и поддержат в случае стресса или психологического расстройства. И если понадобится, мы можем выдать направление к психологу.

Социальные службы Красного Креста все еще работают?

Безусловно. Социальная служба продолжает работать. Все, кто нуждается в финансовой поддержке, могут обратиться в Красный Крест за помощью.

Какова на сегодня сумма расходов, потраченных вами?

Есть сумма, которую мы расходуем на другие комитеты Красного Креста. Мы уже выплатили 430 000 евро Международной Федерации Красного Креста, Международному комитету Красного Креста, Красному Кресту Италии и Красному Кресту Буркина-Фасо. И эта суммы будет расти дальше, так как к нам продолжают поступать запросы. Есть материальные расходы. Они пошли на поставку медицинских масок: мы доставили около 200 000 масок в Монако. Наши расходы более или менее компенсируются пожертвованиями, которые продолжают расти. Нам нужна поддержка населения, наших спонсоров и предпринимателей Монако для того, чтобы справиться со вторым потоком пандемии, на этот раз экономическим. С их поддержкой мы сможем помочь тем, кто оказался в финансовом затруднении.

Чувствуете ли вы поддержку со стороны жителей Монако?

Да, и это замечательно. Наши постоянные спонсоры всегда с нами. Они быстро пришли на помощь. Подключились и те предприятия, к которым мы даже не обращались напрямую, а также спортивные клубы. Все предприниматели Монако сейчас помогают Красному Кресту. Я могу только надеяться, что такая поддержка будет расти и дальше. Наступивший кризис затронул не только систему здравоохранения, но и сферу экономики, и наверняка понадобится наша помощь во всех социальных вопросах.

Будут ли предприняты новые меры в ближайшее время?

Главным новшеством по-прежнему остается наша горячая линия. Сейчас, когда точно известно, что карантин отменят 3 мая, мы ожидаем увеличения потока входящих звонков. То же самое касается и доставок. Параллельно мы обдумываем, какие дополнительные меры могли бы улучшить текущую ситуацию. Например, 10 апреля мы посетили лагерь, принимающий мигрантов, в Вентимилье (Vintimille), для того чтобы обеспечить их необходимым оборудованием и помочь с продовольственными запасами. Мы продолжаем выполнять второстепенную помощь, связанную с Ковид-19, оставаясь при этом как можно ближе к населению Монако.