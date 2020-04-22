Князь Альбер затягивает пояс из-за вирусного кризиса

Князь Монако Альбер II объявил о своем решением сократить бюджет Княжеского дворца на 40% из-за «беспрецедентных экономических последствий» эпидемии коронавируса. Решение было сделано за несколько часов до того, как Национальный совет (парламент) Монако собирался голосовать за поправки к государственному бюджету.

«Серьезность ситуации требует строгого финансового управления (…) в целях общего сокращения государственных расходов», – было сказано в заявление Княжеского дворца. «В этой ситуации Суверенный Князь принял решение сократить расходы Княжеского дворца почти на 40%, с 13,2 млн. евро до 8 млн. евро».

Небывалый дефицит

Во вторник вечером Национальный совет Монако единогласно проголосовал за первую поправку к бюджету на этот год. Дефицит этого бюджета составит около 478 млн. евро (т.е. почти треть от первоначального бюджета). Это связано с ожидаемым падением доходов государства примерно на 175 млн. евро, главным образом, из-за снижения НДС, а также из-за непредвиденных расходов примерно на 300 млн. евро. Это совершенно неслыханный дефицит в истории Княжества.

Прочность экономической и социальной модели

Подавая такой строгий пример, Князь Альбер сказал, что он «полностью уверен в прочности экономической и социальной модели Княжества Монако, позволяющей преодолеть этот кризис в области здравоохранения с небывалыми экономическими последствиями».

Сам Князь Альбер заразился вирусом еще в марте, но с тех пор выздоровел. На сегодняшний день 94 человека были заражены коронавирусом в Монако. Период карантина в Княжестве продлиться как минимум до 3 мая.