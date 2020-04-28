Князь Альбер объявил об окончании строгого карантина

Князь Монако обратился к монегаскам, жителям и работникам Княжества с телеобращением в понедельник вечером. Глава государства подтвердил, что Княжество выйдет из строгой изоляции в понедельник, 4 мая, с 6 часов утра. Подробности плана выхода из карантина будут объявлены Княжеским правительством во вторник.

Князь Альбер II обратился к народу из Княжеского дворца, чтобы поблагодарить своих подданных и объявить о начале возвращения к нормальной жизни.

Государь выразил свою благодарность работникам

«Хочу от имени населения и от себя лично отдать дань уважения и поблагодарить работников здравоохранения, волонтеров различных ассоциаций, особенно Красного Креста, и других благотворительных организаций, аптекарей, полицейских, социальные службы мэрии. Всех, кто был и остается рядом с самыми незащищенными людьми во время эпидемии» «Я хотел бы поблагодарить сотрудников десятков профессий, которые обеспечили непрерывность нашей повседневной жизни. Независимо от того, идет ли речь о продуктах питания или ремонте дорог, об обеспечении безопасности или о поддержке наших компаний и их персонала» «Усердие членов Национального совета, которые за очень короткое время приняли ряд законов, в том числе поправки к бюджету, которые позволят нашему правительству осуществлять свои действия на практике»

«Мы должны научиться жить с этим вирусом»

«Хотя эпидемия, похоже, находится под контролем в Княжестве, она все еще присутствует. Нам придется научиться жить с этим вирусом, так как до сих пор нет проверенного лекарства или вакцины. Возвращение к жизни такой, какой она была до Ковид-19, будет долгим и трудным. Это потребует постепенного, поэтапного, обусловленного процесса» «В консультации с научным и медицинским сообществом мы будем постоянно следить за тем, чтобы распространение вируса оставалось под контролем, и чтобы наше здоровье оставалось в безопастности. Правительство будет действовать прагматично и осторожно. Как это было в случае с карантином. Я ожидаю, что каждый будет сотрудничать и соблюдать условия, установленные для каждого этапа окончания карантина, потому что любое ухудшение ситуации может задержать возвращение к почти нормальной жизни»

Экономические последствия кризиса

«С экономической точки зрения, я осознаю основные трудности, с которыми сталкиваются все компании, независимо от их размера. Вот почему мое правительство под моим руководством предприняло беспрецедентные шаги по поддержке нашей экономической и социальной структуры. Меры по сопровождению и поддержке предпринимателей и сотрудников в государственном и частном секторах уже внедрены. В настоящее время рассматриваются и другие вопросы. Я попросил свое правительство продолжать диалог и консультирование с различными экономическими деятелями»

«Маски являются существенным барьером»

«В частности, будет дана очень настоятельная рекомендация носить защитную маску в общественных местах. Вместе с очень регулярным мытьем рук ношение маски является одним из основных барьеров индивидуальной и коллективной защиты. Именно по этой причине правительство с поддержкой мэрии в настоящее время раздает маски всем жителям Княжества» «Некоторые из этих масок производятся в нашей стране благодаря участию монегаскских компаний и их сотрудников. Кроме того, другие местные компании также изменили свое обычное производство, чтобы сосредоточиться на производстве антисептика. Это – доказательство того, что мы можем гордиться национальной приверженностью в общих интересах»

«Перед нами стоит огромная задача»

«Речь идет о нашем здоровье, нашей работе, нашем будущем и будущем наших детей. Перед нами стоит огромная задача. Потребуется время, терпение и строгость.Я уверен в вас, в нашей способности приспособиться ко всем этим ограничениям, в наших средствах и в прочности нашей модели. Вместе мы преодолеем это испытание, которое, я уверен, сделает нас еще сильнее. Давайте же сохранять единство, уверенность и солидарность как никогда ранее»

Окончание жестких карантинных мер

Государственный министр Серж Телль вместе с советников правительства Дидье Гамердингером (Министр по социальным вопросам и здравоохранению), Патрисом Селларио (Министр внутренних дел) и Жаном Кастеллини (Министр финансов и экономики) подробно расскажут о мерах по снятию изоляции сегодня вечером в 19 часов на канале Монако Инфо.