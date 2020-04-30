Средиземное море: как подводный шум угрожает морским обитателям

Подводные звуки, порожденные человеческой деятельностью, подвергают опасности жизнь морских обитателей. Многие из них находятся под угрозой исчезновения, в том числе китообразные. Исследователи стараются получить как можно больше информации о высоком шумовом фоне и его воздействии на природу, чтобы найти решения для регулирования уровня шумового загрязнения в океане.
Лодки, ветряные турбины, сейсмические исследования, буровые скважины, применение взрывчатых веществ, гидролокаторы… Звуки под водой многочисленны и распространяются на большие расстояния. Самый распространенный из них – звук проходящего по воде судна – почти никогда не смолкает. И весь этот подводный шум, не проходит бесследно для морских обитателей.
Это невидимое и почти неощутимое для человека загрязнение долгое время казалось совершенно безвредным для морской фауны. Вопрос встал, когда 12 мая 1996 года в Греции нашли дюжину выброшенных на берег клюворыловых китов. Ученые выявили формальную причину произошедшего: виной всему послужили проводимые накануне в Средиземном море военно-морские учения НАТО, которые издавали гидролокатором очень громкие звуки под водой. Это событие заставило исследователей сфокусироваться на китообразных, которых насчитывается около восьмидесяти видов.
Смертельный удар по подводному миру
У китообразных реакция на шум различается в зависимости от вида, особи, возраста, пола и состояния. Производимый людьми подводный шум приводит к поведенческим нарушениям, к стратегии избегания определенных мест обитания, травмам и повреждению слуха или других тканей, а также снижению репродуктивной способности и повышению восприимчивости к болезням. Стресс, вызываемый шумовым загрязнением, может и напрямую привести к гибели некоторых животных, в частности, когда военные гидролокаторы или рудниковые разведчики погружаются для выполнения своих миссий достаточно глубоко. Клюворыловые киты, очень чувствительные к их шумам, стремятся уйти от них подальше и поднимаются на поверхность так быстро, что у них резко снижается давление. Итог: смерть от эмболии.
Креветки, осьминоги и медузы тоже страдают от шума
За последнее десятилетие было установлено, что шумы плохо влияют на беспозвоночных: от креветок до осьминогов и медуз. У них нет слуха, однако остальные органы очень восприимчивы к давлению воды, благодаря этому беспозвоночные способны полноценно жить под водой. Подобно китообразным или рыбам, воздействие шума на них может привести к смертельным последствиям. Кроме того, гул постоянно курсирующих по воде суден имеет и другие негативные влияния: они затрудняют коммуникацию с другими обитателями.
Сейчас одна из важнейших задач для ученых заключается в том, чтобы улучшить состояние подорванного здоровья подводной фауны, подверженной этому типу загрязнения.
Управление, сохранность и регулирование
В ходе многочисленных исследований была разработана карта, определяющая природу и источник звука. Она позволяет ученым провести диагностику, зафиксировать в реальном времени неблагоприятные звуковые волны, которые связаны с морским движением, и обеспечить защиту и сохранность обитателей Средиземного моря.
Этим занимается проект “quietMED” и благодаря ему, исследователи получают прогноз приближающихся шумов, находят и определяют некоторых видов животных и предупреждают приближающееся судно о необходимости изменить курса во избежание его столкновения с животным.
Различные проекты и инициативы, направленные на мониторинг подводного шума, контролирует «ACCOBAMS» (Соглашение по Сохранению Китообразных в Черном и Средиземном морях). Организация также старается уменьшить воздействие человека на морскую среду, способствует сохранению китообразных и является издателем «Руководство по мерам снижения последствий подводного шума», которое помогает промышленным предприятиям выстраивать свою деятельность таким образом, чтобы не влиять на жизнь морских обитателей.
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