Князь Альбер выбрал нового главу правительства

По словам представителей Княжеского дворца, выбирая следующего главу правительства, Князь Монако Альбер II остановил свой выбор на Пьере Дарту (Pierre Dartout). Префект французского региона Прованс-Альпы-Лазурный Берег заменит Сержа Теля (Serge Telle), который является государственным министром Монако с февраля 2016 года. Князь еще не объявил об этом назначении официально.

В качестве нового государственного министра Монако 66-летний Пьер Дарту возглавит администрацию Княжества и будет отвечать за представление законопроектов Князю Альберу. На эту должность, как правило, назначается высокопоставленный государственный служащий из Франции. Елисейский дворец в Париже представляет Князю Монако список имён, которые подходят для роли государственного министра, и Князь принимает решение о назначение одного из предложенных лиц. Князь Альбер уже встречался с Пьером Дарту во время посещения мероприятий в регионе. «Префект Прованс-Альпы-Лазурный Берег был одним и тех, кого Князь рассматривал на роль государственного министра», – заявил Княжеский дворец газете «Monaco Matin».

Кто такой Пьер Дарту?

Пьер Дарту родился в 1954 году в Лиможе на юго-западе Франции и в течение четверти века занимал многочисленные должности префекта во Франции. До того, как занять пост в департаменте Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Пьер Дарту был префектом региона Новая Аквитания, префектом обороны и безопасности Юго-западного региона и префектом Жиронды в 2015 году. Он окончил в 1980 году Национальную школу администрации (Ecole Nationale d’Administration), французское элитарное государственное учреждение, выпускники которого занимают высшие должности государственного аппарата. С 1995 по 1997 год Пьер Дарту был префектом Французской Гвианы, с 1998 по 2000 год – Восточных Пиренеев, а с 2004 году – региона Вар.

По данным финансовой газеты «Les Echos», Пьер Дарту должен занять новый пост в начале сентября, «Елисейский дворец хочет, чтобы он остался префектом региона Прованс-Альпы-Лазурный Берег в этот важный период выхода из карантина».