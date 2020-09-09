











С 1 по 31 декабря в «Автомобильной коллекции князей Монако» пройдет выставка, посвященная легендарному французскому персонажу комиксов «Антуан, водитель Формулы-1» (« Antoine le pilote »).

Команда «Автомобильной коллекции князей Монако» с нетерпением ждет новой выставки после трехмесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса. После того, как ежегодная выставка об искусстве и автомобилях была отменена, руководство начало готовиться к новому проекту. Новая экспозиция — это неожиданное решение: на протяжении месяца в центре внимания окажется вымышленный мир водителя Антуана.

Величайшие гонщики «Формулы-1»

«Мы познакомились в социальной сети Facebook», — рассказывает директор музея Валери Клозье (Valérie Closier) о знакомстве с французским карикатуристом Ивонне Амиеле (Yvon Amiel). «У нас не было возможности провести ежегодную выставку в этом году, поэтому мы хотели предложить что-то посетителям, а не ждать до большой выставки в 2021 году», — добавляет Валери Клозье.

Персонаж комиксов о гонщике Антуане был создан в 2009 году Ивонне Амиеле. На своем пути персонаж комикса встречает величайших гонщиков — Фернандо Алонсо, Михаэля Шумахера, Джеки Стюарта, Себастьяна Феттеля…

На выставке можно будет увидеть не только изображения автомобилей и статуэтки, но и вещи, посвященные персонажу гонщика Антуана. Среди экспонатов будет также 13-й и последний альбом серии «Антуан на Гран-при Монако», на котором изображен логотип коллекции автомобилей Его Светлости Князя Монако.

Antoine le Pilote / Все права защищены

.