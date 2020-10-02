











Ученые Портсмутского университета создали фермент, который поглощает пластик в шесть раз быстрее, чем ранее созданные ферменты. Открытие предлагает более быстрый и доступный способ переработки пластмассы.

Иногда ученым везет. Британские исследователи создали фермент, питающийся пластиком. После к нему добавили второй фермент, производимый бактериями, поглощающими пластик.

В результате появился комбинированный фермент, который питается пластиком со скоростью, в шесть раз превосходящей скорость исходного фермента. Вещество может разлагать пластик всего за несколько дней. Журнал «Journal Proceedings of the National Academy of Sciences» назвал это открытие «значительным шагом вперед».

150 миллионов тонн пластика в окружающей среде

Один вопрос остается открытым: как доставить пластик на перерабатывающие заводы? По оценкам экспертов, сейчас в окружающей среде находится до 150 миллионов тонн пластика.

В природе на разложение пластика уходят сотни лет. В океанах и морях под влиянием солнечного света и волн пластик разлагается на все меньшие и меньшие части. Однако даже после распада микропластик опасен для морских экосистем и для человека.