











Приложение «I Clean My Sea», доступное для скачивания с августа, помогает очистить море с помощью обычных фотографий.

Как это работает?

Кто из нас не сталкивался с мусором, плавающим на поверхности воды во время морских прогулок? Французский стартап «I Clean My Sea» решил создать одноименное приложение, основанное на участии пользователей. Цель программы — очистить море от пластиковых отходов.

Принцип работы прост: пользователи должны просто сфотографировать мусор через приложение. «Фото, его геолокация и прогноз дрейфа мусора передаются работникам кораблей по сбору отходов. В свою очередь на основании данных они могут отправиться в нужное место и собрать как можно больше пластика в море», — поясняет основательница стартапа Эймерик Жуон (Aymeric Jouon).

После сбора отходы утилизируются, а затем повторно используются для производства футболок, рубашек, бутылок для воды с надписью «I Clean My Sea».

Сейчас судно по сбору отходов «The Collector» работает только в Стране Басков. Однако стартап планирует в будущем работать на международном уровне. В партнерстве с Европейским космическим агентством «I Clean My Sea» хочет разработать алгоритм выявления участков скопления плавучих отходов по спутниковым снимкам.

The Collector, c’est quoi ?



Afin de mieux comprendre le projet d’#Icleanmysea, nous vous embarquons à bord de notre bateau collecteur de #déchets, actif depuis maintenant 15 jours sur la Côte Bascolandaise !



Ensemble, prenons soin de l'océan 🌊#environnement #pollution pic.twitter.com/Z2gZM4j68J — Icleanmysea (@icleanmysea) July 24, 2020