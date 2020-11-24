











Казино Монте-Карло получило премию за приверженность обществу. Казино Монте-Карло получило премию Industry Gaming Awards 18 ноября. Награда отмечает заслуги казино в области здравоохранения в марте прошлого года во время движения солидарности #StrongTogether.

После титула «Казино года», которого Казино Монте-Карло второй раз удостоилось от Global Gaming Awards и награды «Лучший игровой оператор Европы 2020», присуждаемой International Gaming Awards, Казино Монте-Карло получило еще одно признание от коллег: «Премия сообщества». Эта награда присуждается за непоколебимую приверженность обществу во время кризиса в области здравоохранения.

#StrongTogether: всплеск солидарности

В марте прошлого года команда казино Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM) запустила акцию #StrongTogether. Это больше, чем хэштег: движение пробудило сообщество Монако. Под руководством Князя Альбера II учреждения распространяют послания по всей стране и за ее пределами через социальные сети.

Monte-Carlo Société des Bains de Mer: награды

Если Казино Монте-Карло, поддерживаемое группой SBM, и добилось положительных результатов, то это благодаря многочисленным благотворительным акциям, проводимым рядом учреждений. Сбор средств, приготовление и доставка пищи для сотрудников Больницы Принцессы Грейс и домов престарелых… Солидарность, которой можно гордиться.