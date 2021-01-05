











Похоже, в мире существуют две основные тенденции вакцинации населения от коронавируса. С одной стороны, есть Израиль, где вакцинация идет в очень быстром темпе. С другой стороны, во Франции и США национальные кампании по вакцинации, видимо, застопорились. В Монако вакцины поступили 30 декабря.

31 декабря была введена первая вакцина. Вечером в Фонде Гектора Отто (Hector Otto Foundation) вакцину получила 94-летняя Йоланда — она официально стала первым резидентом Монако, вакцинированным от коронавируса.

Жители Монако старше 75 лет имеют приоритет в получении вакцины. Правительство закупило 5 тысяч доз вакцины Pfizer и BioNtech. Любой человек, попадающий в возрастную категорию, может обратиться в колл-центр и запросить вакцинацию.

Приоритетом является защита наших стариков и наиболее уязвимых Дидье Гамердингер (Didier Gamerdinger) , министр здравоохранения и социальных дел

Как работает вакцина Pfizer/BioNtech?

Вакцина, одобренная Европейским агентством по лекарствам, в Монако бесплатна, а вакцинация проводится добровольно. Препарат не содержит самого вируса и не может вызывать коронавирус. Когда человек получает укол, некоторые его клетки мгновенно вырабатывают белок, содержащийся в коронавирусе.

Затем иммунная система человека будет обрабатывать белок как инородное тело, вырабатывая антитела и активируя Т-лимфоциты (белые кровяные тельца) для атаки вируса. Если человек впоследствии будет заражен коронавирусом, то тело опознает вирус и атакует его прежде чем он может причинить вред.

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