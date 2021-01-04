











5 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNtech прибыли из Бельгии в Монако 30 декабря. Эта вакцина была одобрена Европейским агентством по лекарствам 21 декабря. Монако начинает кампанию по вакцинации населения.

Хорошие новости пришли 29 декабря. После визита Князя Альбера II в пространство Лео Ферре (Espace Léo Ferré), где расположен центр скрининга, государственный министр Пьер Дарту (Pierre Dartout) объявил о скором начале кампании по вакцинации. «Как только вакцины будут получены и станут полностью доступными, начнется кампания по вакцинации. Пока нет конкретного дня, но мы сделаем все возможное, чтобы это произошло как можно быстрее», — сказал государственный министр.

Espace Léo Ferré — центр борьбы с коронавирусом

Уже используемое в качестве скринингового центра с начала пандемии, пространство Léo Ferré также станет местом вакцинации. Уже установлено несколько боксов для введения вакцины. Прибывшие в Княжество 5 тысяч доз вакцины будут храниться при температуре в -80 градусов.

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Поэтапная вакцинация

В Монако вакцинация будет добровольной и пройдет в несколько этапов. «Есть приоритеты, которые будут соблюдаться в рамках плана вакцинации. Прежде всего, людям старше 75 лет будет предоставлена возможность вакцинироваться», — рассказал государственный министр Пьер Дарту.

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После вакцины предоставят людям старше 65 лет, специалистам в области здравоохранения, работникам службы общественной безопасности, карабинерам Князя и пожарной бригаде Монако.