











Предварительный заказ на первую партию вакцин в размере 15 600 доз уже сделан. Правительство заявляет, что кампания по вакцинации начнется вскоре.

Княжеское правительство объявило, что вакцинация населения начнется, «как только вакцины будут одобрены органами здравоохранения». Вакцинация будет проводиться «на добровольной основе». Первыми вакцину получат приоритетные группы, после доступ к вакцине получат все желающие.

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Первая партия охватит до 7 800 человек

«Мы начали заранее», — сказал государственный министр Пьер Дарту (Pierre Dartout). Еще летом Монако сделало предварительный заказ на 15 600 доз, которых достаточно для вакцинации 7 800 человек: чтобы вакцина сработала, человеку необходимо два укола. Предварительный заказ позволяет охватить 20% населения Княжества. «Это первый шаг», — сказал Дарту, отметив, что Монако сможет начать вакцинацию в начале 2021 года или «как только вакцины будут доступны».

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Бесплатное тестирование в праздничные дни

16 декабря Монако начнет масштабную кампанию, чтобы праздники прошли как можно более гладко. С сегодняшнего дня все студенты и жители Монако, которые вернутся в Княжество на каникулы, смогут пройти бесплатный тест ПЦР в центре тестирования Leo Ferré без направления. С 21 декабря эта мера будет распространена на всех работающих или проживающих в Монако, которые вернутся в княжество после праздников.