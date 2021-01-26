











Главными лотами недавнего аукциона ювелирных украшений от дома Artcurial стали ожерелья и кольца Cartier. Резиденты Монако буквально выстраивались в очередь, чтобы получить возможность приобрести эти драгоценности, стоимость которых может достигать семизначных сумм. А что происходит за кулисами аукциона дорогостоящих ювелирных украшений?

В Монако есть места, куда сделав шаг вы будто переноситесь в прошлое. Одним из таких мест является отель «Эрмитаж» в Монте-Карло. Здесь, в этом роскошном здании, с золочеными лепнинами и витражными куполами, до сих пор витает атмосфера Прекрасной эпохи — тех трех десятков лет, которые сделали из Монте-Карло мировую столицу казино и гламура.

Где еще, как ни в блистательных интерьерах одного из салонов отеля «Эрмитаж» следовало выставить роскошные лоты аукциона. Сотни ювелирных украшений, золото, бриллианты сапфиры в стеклянных, обитых бархатом, витринах. Неискушенный человек, попав сюда, решил бы, что оказался в королевском хранилище.

Как организована перевозка украшений стоимостью в миллионы?

За такой впечатляющей сценой скрывается сложная система безопасности, которая выстраивается задолго до недели аукционов. «Все ювелирные изделия, которые представлены в Монако, сначала отправляются в Париж для фотографирования, а затем выставляются для парижской клиентуры дома Artcurial», — объясняет Луиза Гретер (Louise Gréther), директор монакского отделения аукционного дома Artcurial Monaco. Эти лоты, общая стоимость которых составляет несколько миллионов евро, доставляются во французскую столицу благодаря специализированной транспортной компании.

Ювелирные изделия на самом деле не остаются в Монако на ночь

После того, как ювелирные изделия были сфотографированы и выставлены в Париже, лоты возвращаются в Монако. В течение недели аукционов ювелирные изделия выставляются на всеобщее обозрение с воскресенья по вторник, а в среду они отправляются на торги. По словам Луизы Гретер, несмотря на коронавирусные ограничения все прошло гладко, за исключением объявленного правительством в комендантского часа с 7 вечера, который заставил Artcurial сократить время показа лотов на один час.

Каждый вечер в течение недели аукционов транспортная компания забирает предметы в тайное место, а на следующее утро возвращает их обратно. «Ювелирные изделия на самом деле не остаются в Монако на ночь — на самом деле я понятия не имею, где они находятся», — признается Луиза Грэтер. «Перевозка предметов туда и обратно — это довольно сложная операция. Она требует очень большой концентрации, потому что мы не можем потерять или повредить ни одно изделие. Каждый вечер они должны быть правильно упакованы. Для нашего персонала ручной труд является очень ответственной задачей», — говорит Луиза Гретер.

Кто является собственником этих украшений?

В этом году изюминкой аукциона ювелирных изделий от Artcurial является коллекция «Собственность леди», которая включает в себя колье Cartier 1925 года с коралловыми бусинами скульптурной формы в китайском стиле, колье-чокер Cartier с 12 пантерами, инкрустированными бриллиантами, и кольцо с желтыми бриллиантами стоимостью от 380 000 до 420 000 евро. «Все изделия из коллекции были куплены мужчиной для своей жены», — объясняет Луиза Грэтер. «У него был потрясающий вкус, можно сказать, что каждое изделие предлагалось с большой страстью и любовью к ней».

Колье Cartier 1925 года с коралловыми бусинами

Пантеровое ожерелье © Artcurial

Начало торгов

На аукционе в среду участники торгуются за драгоценные броши. Занимательно, что на некоторых присутствующих на аукционе дамах можно увидеть не менее дорогостоящие украшения. Через несколько лотов один из покупателей присоединяется к торгам на полпути, объявляя сумму, значительно превышающую оценочную стоимость изделия. Спустя несколько минут после начала торгов, брошь Cartier в форме черепахи и «взъерошенный» лев с изумрудными глазами от Van Cleef & Arpels проданы чуть меньше чем за 5 500 евро каждая. Другая брошь от Van Cleef & Arpels — цветочной формы, 1968 года, продана по цене 13 650 евро, что в три раза превышает оценочную.

В 5 часов вечера, взгляды вновь обращены к коллекции «Собственность леди». Колье Cartier со съемным крестом продается за 44 000 евро. Следующий лот — китайское ожерелье из бусин — продано за 104 000 евро, пантеровое ожерелье — молоток стучит на отметке в 110 500 евро, и кольцо с желтым бриллиантом — не продано.

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Van Cleef & Arpels 1968 года © Artcurial

Кольцо с желтым бриллиантом © Artcurial