











Пандемия коронавируса почти не затронула индустрию роскоши, ни ее обеспеченную клиентуру. В Монако наблюдается бум продаж суперяхт, а рынок недвижимости чувствует себя как никогда хорошо. Однако, что касается аукционных домов, то здесь есть свои нюансы.

«На наших июльских торгах присутствовали потенциальные покупатели из 57 стран мира», — рассказывает Луиза Гретер (Louise Gréther), директор аукционного дома Artucurial Monaco. «У нас очень интернациональная клиентура и мы никогда не полагались только на Монако». Аукционные дома, еще задолго до пандемии, начали проводить онлайн аукционы, которые как в Монако, так и за его пределами, работают для клиентов по всему миру.

В то же время, у онлайн аукционов есть свои ограничения. Во-первых, в онлайн режиме очень сложно оценить состояние дорогостоящих лотов. Елена Ефремова из аукционного дома Hermitage Fine Art, базирующегося в Монако, решила эту проблему: «Мы можем связаться по видеосвязи, можем отправить любую дополнительную информацию, но, разумеется, всегда лучше, когда клиенты могут увидеть объекты вживую».

Такое утверждение особенно актуально для Artcurial Monaco, который специализируется на продаже премиальных сумок, ювелирных украшений, часов и автомобилей. «Мы не можем проводить онлайн-аукционы с теми лотами, которыми мы торгуем в Монако. Люди должны прийти лично, чтобы посмотреть на изделия, должны их примерить», — объясняет Луиза Грэтер. До сих пор, французский аукционный дом, который в Монако проводит торги два раза в год, летом и зимой, ни разу не изменил своим принципам. Оба аукциона в 2020 году состоялись вживую.

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Всплеск интереса летом

Первый посткарантийный аукцион дома Artcurial в Монако прошел в июле прошлого года и имел оглушительный успех. «К живым аукционам люди проявляют огромный интерес. Например, во время автомобильных торгов, нам пришлось отказать многим людям в посещении аукциона. Это были одни из наших лучших торгов». 53 лота автомобильного аукциона от Artcurial были проданы за общую сумму в 7 миллионов евро, включая Mercedes 300 SL Papillon 1955 года, который был продан за 1 млн 416 тыс. евро.

1955 Mercedes 300 SL Papillon © Artcurial

Летний успех дома Artcurial является подтверждением и примером тенденции на стремительный рост продаж аукционных домов в посткарантийный период. По словам Елены Ефремовой, этот тренд продлился в Монако и осенью. «На нашем октябрьском аукционе было много людей, особенно местных, что было достаточно необычно».

Стали ли люди больше продавать с аукционов на фоне пандемии?

Удивительно, но оба аукционных дома сообщают о росте консигнационных заявок. Время кризиса и последовавшие за ним падения цен на самом деле не делают продажу ценных произведений искусства более привлекательной. По информации Artnet, за первые шесть месяцев 2020 года количество выставленных на продажу произведений сократилось на треть.

© Artnet

«Мы определённо заметили рост числа людей, приходящих за оценочными запросами», — говорит Луиза Грэтер. Тем не менее, она считает, что этот рост вызван, прежде всего, весенним карантинным затишьем. «Люди переосмысляют свой образ жизни. Может быть, они поняли, что иметь сказочную коллекцию ювелирных украшений, которая находится в сейфе последние десять лет, уже не имеет смысла».

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Новые привычки покупателей

Однако, в оценке влияния пандемии не следует обобщать все виды искусства. «Больше внимания уделяется произведениям, которые сохраняют свою ценность и имеют отличный послужной список на вторичном рынке», — объясняет Луиза Грэзер. «Мы стали свидетелями возрождения интереса к «Старым мастерам», а также к Cartier и Rolex».

Елена Ефремова согласна с этой точкой зрения. «Независимо от того, что происходит с валютой, искусство всегда было альтернативной инвестицией. Цены будут падать, но исключительные предметы всегда будут востребованы, чего нельзя сказать о более стандартных произведениях».

Что касается будущего отрасли, то у Луизы Грэтер есть только одно пожелание. «Энергетика аукционного зала священна. Надеюсь, нам удастся это сохранить».