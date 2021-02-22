











Ученики первых и вторых классов, а также учащиеся с особыми потребностями в Монако начали носить прозрачные защитные маски. Это облегчает процесс обучения.

Ношение масок в школах стало новой нормой в сентябре. Во время занятий дети от 7 до 18 лет должны носить защитные маски. Однако для детей, которые все еще учатся читать, обычные маски делают обучение более сложным.

После осенних каникул для учителей стало обязательным ношение прозрачных масок. Теперь такие же правила будут применяться и к ученикам. Все дети первых и вторых классов, а также дети с особыми потребностями или с нарушениями слуха получили прозрачные маски. В общей сложности школьникам Монако выдали более 2 тысяч таких масок.

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Учиться стало легче

Обучение — это гораздо больше, чем просто вербальное общение. Прозрачные маски позволяют передать важнейшие невербальные аспекты преподавания. Благодаря усовершенствованным маскам мимика и чтение по губам теперь могут использоваться в тандеме со звуками и фонологией.