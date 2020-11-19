











Пандемия обязывает — дети тоже должны соблюдать санитарные правила в образовательных учреждениях. Разумеется, главное — это обеспечить их безопасность. Однако стоит признать, что быть школьником в 2020 году — задача очень непростая.

Кажется, что уже далеки те времена, когда школьникам следовало беспокоиться только о домашнем задании или о том, что взять в школу на обед. Сегодня, кроме маски, школьникам больше ничего не разрешается брать с собой в школу, ни сладости, ни другие забавы. Если во время первой волны, детям было лишь рекомендовано её носить, то с 29 октября, по решению правительства, маска является обязательной для детей начиная с 6-летнего возраста. В то время как в Монако, где с 1 ноября был введен комендантский час с 20:00 до 6:00 утра, маска уже была обязательной для школьников с лета.

Ни один из наших учеников не заразился коронавирусом с начала нового учебного года

Усиленные меры предосторожности в Монако

С помощью некоторых хитростей, взрослым удалось уговорить детей носить маски и соблюдать правила соблюдения безопасной дистанции. Ещё бы, какие только маски сегодня не увидишь на детях: разноцветные, с цветочными мотивами или даже инкрустированные камнями. По словам Изабель Бональ (Isabelle Bonnal), Министра образования, молодежи и спорта Монако, «школьники воображают себя участниками карнавала». Детям, на примере Золушки, объясняют необходимость регулярно дезинфицировать поверхности и предметы. «В школах ведены протоколы, которые ограничивают скопление школьников и учителей, а также количество контактов между ними. Суть протоколов заключается в введении ступенчатого времени входа и выхода из учебного заведения и создании коридоров движения», — говорит Изабель Бональ. «Ни один из наших учеников не заразился коронавирусом с начала нового учебного года». Фактически, здравоохранительные меры, принятые в Монако, позволяют сохранить прямой контакт с учителем, в отличие от обучения на дистанции: «Во время первой волны, некоторые ученики страдали от небольшой депрессии, потому что слишком сильно скучали по своей учительнице».

Профсоюзы учителей настроены скептически

С шести до семи лет — это тот возраст, в котором дети учат многие слова, а маска, может быть серьёзной помехой в изучении произношения этих слов. Однако, у Изабель Бонналь есть решение: «Мы предложили прозрачные маски, чтобы дети могли повторять артикуляционные движения своих преподавателей». С другой стороны границы — в Ницце — другая проблематика. Там, оспаривают существующие порядки в школах. Профсоюзы по всей Франции вышли на уличные манифестации и утверждают, что нынешние меры по борьбе с коронавирусом не достаточны для обеспечения безопастности школьников. «Мы хотим, чтобы меры были усилены, дабы избежать нового закрытия школ. Это было бы катастрофой, потому что дети уже очень сильно опаздывают по образовательной программе», — говорит Жиль Жан (Gilles Jean), председатель профсоюза учителей департамента Приморские Альпы.

Новый академический совет предложит свои решения

Учитывая тот факт, что на сегодняшний день существует множество подходов к решению образовательного вопроса на фоне пандемии, профсоюзы призывают к единству в плане кризисного управления. Именно для решения этих задач, ректорат Ниццы создал академический совет, целью которого является поддержание образовательного процесса. Один из членов этого совета, Эммануэль Эрар (Emmanuel Erard) объясняет суть идеи: «Ректор попросил учебные заведения предложить проекты, которые бы обеспечили хорошие условия обучения, соблюдая при этом санитарные нормы. Предложения рассматриваются в приоритетном порядке, для обеспечения их быстрой реализации». Система образования безусловно позаботится о безопасности школьников, но как нынешний санитарный кризис отразится на их восприятии — это уже другой вопрос.