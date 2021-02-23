











По случаю Большого сезона Филармонический оркестр Монте-Карло исполняет классическую и романтическую музыку известных композиторов.

28 февраля Филармонический оркестр Монте-Карло отдает честь творчеству Вольфганга Амадея Моцарта и Франца Шуберта. Ценители музыки могут заново открыть для себя композиторов, внесших вклад в историю симфонического жанра. Оркестром будет руководить один из самых известных дирижеров современности Джанлуиджи Джельметти, за фортепиано — Герхард Оппитц.

Зрителям представят симфонии Франца Шуберта, которые долгое время оставались неизвестными широкой публике. Интересное предложение, если учесть, что Шуберт глубоко опирался на симфонии Моцарта.

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Возвращение к истокам

Этот сезон Филармонического оркестра Монте-Карло неизбежно имеет особый колорит. Художественный руководитель Кадзуки Ямада хочет вернуть зрителей «обратно в самое сердце музыки». Сезон 2021 года будет посвящен празднованию 250-летия со дня рождения Людвига ван Бетховена.

Кроме того, Филармонию приглашают как в школу, так и в больницу. В сотрудничестве с Министерством национального образования Филармония предлагает программу, адаптированную для каждого класса (например, основы музыкальных инструментов). Для жителей Больничного центра Княгини Грейс на протяжении всего года будут проходить концерты.

Frisson Romantique пройдет 28 февраля 2021 года в 15:00; Auditorium Rainier III. Бронирование: opmc.mc