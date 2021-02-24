











Столкнувшись с ростом числа случаев коронавируса в Приморских Альпах, префект департамента сообщил о введении локдауна во время выходных. Решение будет действовать как минимум в течение ближайших двух уик-эндов.

Прощайте, воскресные прогулки по Английской набережной… Впервые с начала пандемии на территории Франции устанавливаются локальные ограничения. С 18.00 пятницы до 6.00 понедельника поездки из Ментона (Menton) в Теуль-Сюр-Мер (Théoule-sur-Mer) будут запрещены. Это решение не нашло единогласной поддержки среди местных представителей власти. Что касается Ниццы, мэр города прости о полном локдауне, если ситуация с коронавирусом не улучшится в ближайшие дни.

В дополнение к частичному локдауну приняты и другие меры. Например, обязательное ношение масок во всех зонах с большим потоком людей в каждой коммуне Приморских Альп, закрытие магазинов торговых центров площадью более 5000 м2 (за исключением продуктовых и аптек), ужесточение пограничного контроля и ускорение вакцинации.

Монако призывает к осторожности

Княжество Монако призывает к бдительности и ответственности в связи с началом школьных каникул. Власти Монако просят «оставаться чрезвычайно бдительными в частной сфере», ведь более половины заражений происходит во время встреч с друзьями.

21 февраля в Монако было зарегистрировано восемь новых случаев коронавируса и шесть выздоровлений от инфекции. Из 52 человек, проходивших лечение в больничном центре Княгини Грейс, 12 прошли курс интенсивной терапии. Кампания по вакцинации продолжается — 20,59% населения уже получили дозу вакцины.

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