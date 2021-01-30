











Монако ведет независимую и достаточно либеральную политику в борьбе с коронавирусом, что вызывает некоторое недовольство со стороны Франции. В то же время нельзя сказать, что Монако как-то проигрывает в этой борьбе своим европейским соседям, которые ввели более жесткие меры в последние месяцы. Как сегодня Монако справляется с пандемией, как проходит вакцинация и тестирование населения, исходя из последних рекомендаций ВОЗ?

«В 20 километрах от Ниццы есть государство, где открыты магазины и рестораны, а люди спокойно могут сказать друг другу: пошли хорошо проведем время», — так говорил мэр Ниццы Кристиан Эстрози (Christian Estrosi) в начале января, после роста числа заболевших на Лазурном берегу. Эти слова незамедлительно подхватила Валери Пекресс (Valérie Pécresse), президент совета региона Иль-де-Франс, сказав: «Источником заболевания в Ницце являются поездки между Ниццей и Монако».

Монако вот уже несколько месяцев ведет независимую от Франции политику в борьбе с коронавирусом, и она приносит свои плоды. В то же время в начале января правительство Монако ужесточило меры. Так, например, начало комендантского часа было сдвинуто с 20:00 на 19:00, обязывая таким образом рестораны закрываться на вечер, разрешив лишь резидентам Монако и трудоустроенным посещать рестораны на обед. Эти меры останутся в силе, как минимум до 19 февраля.

Монако в лидерах Европы по количеству тестов

«Несомненно, с 15 декабря прошлого года, после окончания второго локдауна во Франции, число людей, приезжающих в Княжество, значительно возросло, особенно в праздничный сезон», — анализирует Кристоф Робино (Christophe Robino), председатель Комиссии по социальным интересам и различным делам Национального совета Монако. «Об этом свидетельствует значительное увеличение количества положительных случаев, числа госпитализированных пациентов и числа пациентов, проходящих лечение на дому по причине коронавируса».

Монако делает в три раза больше тестов чем Ницца

Именно приезжие из соседних городов вынудили Монако ужесточить меры и контроль на границах, на фоне роста количества заболевших. «Эта ситуация оправдывает введение определенных санитарных мер, как например контроль за количеством людей в общественных местах, а также контроль за межгосударственными передвижениями. Тем не менее, ситуация остается под контролем. В начале января, во время второй скидочной субботы в Монако, контроль на границе усилился, и монакские полицейские были вынуждены разворачивать некоторые автомобили желающие заехать в Монако.

Производя от 500 до 1000 тестов в день, Княжество является одним из европейских лидеров по этому показателю. В среднем, Монако делает в три раза больше тестов чем Ницца, город, который тестирует больше всех во Франции, согласно отчету правительства. Количество положительных тестов неизбежно росло в течение нескольких недель, когда в конце августа количество проведенных тестов составляло 1260 в неделю, т. е. почти в четыре раза меньше, чем в настоящее время. С начала пандемии (по состоянию на 28 января), в Монако, с населением 38 000 человек, выявлено 1430 случаев, 1198 из которых выздоровели и 11 скончались – из которых шестеро в январе этого года.

Передовая научная лаборатория

Чтобы не зависеть от Франции, как во время первой волны, и увеличить количество тестов, в Монако, на базе Научного центра, была создана независимая лаборатория Cobas 6800. «Этим летом, с июля по сентябрь, мы произвели более 6000 тестов», — рассказывает Патрик Рампаль (Patrick Rampal), председатель Научного центра Монако. «Сегодня мы производим около 1000 тестов в день».

Проблема в нехватке персонала

И это еще не предел. Действительно, Cobas 6800 может производить до «2000 тестов в день» — это вдвое больше, чем сейчас. В то же время задача пока трудновыполнимая. «Проблема в нехватке персонала. Нужно найти специально обученных людей, чтобы производить тесты», —признается председатель Научного центра. «В то же время, ученые готовы мобилизоваться и именно эта профессиональная ответственность очень важна. Если в будущем будем необходимо и, если на это будет политическая воля, мы будем тестировать еще больше».

Эта лаборатория уже позволила разгрузить Центральный госпиталь имени Княгини Грейс, поскольку тесты, производимые в Национальном центре тестирования в зале Léo Ferré отправляются напрямую в Научный центр (CSM). Также следует упомянуть новый центр вакцинации, который был создан меньше недели назад в зале Равеля в стенах Гримальди-форума и официально открыт в понедельник 26 января Князем Альбером II.

Патрик Рампаль продолжает: «Другой проблемой является существование новых штаммов вируса: английского, южноафриканского и бразильского. Сейчас мы можем определить наличие вируса, но не его конкретного штамма. Сейчас мы работаем над системой определения английского штамма». Вскоре в партнерстве с Институтом Пастера Научный центр Монако сможет определять случаи южноафриканского и бразильского штаммов. Научный центр также находится в процессе оснащения системой секвенирования*, с целью обнаружения всех возможных штаммов…

Эффективность Центра домашнего мониторинга

Центр мониторинга, уникальная в своем роде система, работает 7 дней в неделю и с момента открытия в марте 2020 года. Центр уже обслужил около 1000 человек, оказывая медицинскую помощь пациентам, страдающим от коронавируса, состояние здоровья которых не требует госпитализации. Центр вновь открыл свои двери в Аудитории Ренье III в июле, чтобы медики могли в ежедневном режиме вызывать пациентов на консультацию и проверять их состояние здоровья. Пациенты с более сложными патологиями переходят под наблюдение врача.

При ожидаемом потоке во время школьных каникул в феврале, если только не будет введен новый локдаун (см. ниже), Центр мониторинга снова должен будет заработать в полную мощность, так же, как и центры тестирования. «До тех пор, пока у нас достаточно возможностей для тестирования, ПЦР-тесты должны систематически предлагаться на добровольной основе монакским школьникам, когда они вернутся на учебу», — говорит Кристоф Робино. Что касается ресторанов и культурных мероприятий, то начиная с 1 ноября, вместе с комендантским часом, была введена система постоянного отслеживания. Эта система позволяет определять людей (с недавних пор только резидентов Монако), которые пользуются услугами этих учреждений.

Массовая вакцинация

Прибывшая в Княжество 30 декабря из Бельгии, вакцина Pfizer-BioNtech успешно вводится людям старше 75 лет в течение последних трех недель. Фактически, с начала января более половины людей старше 75 лет уже прошли вакцинацию, а со вторника 19 января начали вакцинацию людям возрастом 65-74 лет. «Я надеюсь, что в ближайшие недели поставки вакцины смогут активизироваться», — говорит Кристоф Робино. «Будь то через Францию, в соответствии с ее обязательствами в рамках программы COVAX от ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), или в результате выдачи разрешения на новые вакцины. Я в первую очередь думаю о вакцине MODERNA, и в долгосрочной перспективе Astra Zeneca и Sanofi Pasteur». Но в настоящее время в Европе растет беспокойство и гнев по поводу задержек, объявленных компаниями Pfizer и AstraZeneca, в поставках вакцин против коронавируса, в то время как Великобритания, как сообщается, получает вакцины по графику.

Как было объявлено Национальным советом в понедельник 18 января, Княжество также планирует провести вакцинацию не только монегасков и иностранных трудоустроенных в Монако, т. е. в общей сложности почти 80 000 человек. «Нельзя забывать о людях, которые вносят свой вклад в экономическую деятельность нашей страны», — подчеркнул председатель Национального совета Стефан Валери. «Все меры защиты должны быть соблюдены в ожидании момента, когда большая часть населения будет вакцинирована», —говорит Кристоф Робино.

Мы найдем решение, которое будет соответствовать интересам Княжества

На пути к новому локдауну?

Многие европейские страны с начала года сделали выбор в пользу строгого локдауна (Германия, Англия, Австрия, Дания, Шотландия, Греция, Ирландия, Литва, Нидерланды, Уэльс). И пока Франция рассматривает возможность нового локдауна, Княжество может на этот раз последовать за своим соседом. «Мы должны рассмотреть эту возможность», — сказал Князь Альбер II по случаю открытия очередного центра вакцинации. «Пока еще рановато говорить, но, конечно, если наш большой сосед и друг рассматривает такую возможность, мы, со своей стороны, изучим вопрос и найдем решение, которое будет соответствовать интересам Княжества».

*В биохимии, секвенирование – это процесс определения линейного порядка компонентов макромолекулы.

**COVAX совместно возглавляется Гавийским альянсом, Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) и ВОЗ. Ее цель – ускорить разработку и производство вакцин против коронавируса и обеспечить справедливый и равноправный доступ к ним во всем мире.