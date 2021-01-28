











Вечером 26 января правительство Монако объявило о продлении санитарных мер по борьбе с коронавирусом.

Комендантский час с 7 вечера до 6 утра, возможность посещения ресторанов по предварительному бронированию только для жителей Княжества и людей, работающих в Монако… Эти меры, принятые Княжеским правительством 11 января, продлены до 19 февраля — в этот день начинаются школьные каникулы.

В своем коммюнике правительство заявляет, что уровень заболеваемости остается очень высоким в течение последних двух недель:«400 положительных случаев на 100 000 жителей в течение 7 дней». При этом власти Княжества напоминают, что именно Монако проводит больше всего тестов в Европе: в период с 18 по 24 января здесь сделали 5300 тестов на коронавирус. Правительство обратило внимание на то, что «более половины заражений происходит во время частных собраний».

Повторный локдаун?

В течение последних нескольких дней число госпитализаций с коронавирусом в Монако растет. В интенсивной терапии лечение проходят 9 человек, в том числе 4 резидента Монако. Во время открытия нового центра вакцинации Князь Альбер II заверил, что вопрос повторного карантина изучается. Такое решение будет рассмотрено, «если наш великий сосед и страна-друг учтет такую возможность», — заявил Князь.