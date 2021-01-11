











9 января состоялось заседание Совместного комитета по мониторингу ситуации вокруг Covid-19. Княжеское правительство и представители Национального совета обсудили уже принятые меры по борьбе с распространением коронавируса и поговорили о новых возможных мерах.

10 января в Монако было зафиксировано четыре новых случая коронавируса. С начала пандемии в Княжестве выявлено 1057 случаев коронавируса, в последнее время фиксируется увеличение числа заболевших: в пиковый момент выявили 40 новых заболевших.

Уровень заболеваемости достиг 410 случаев на 100 000 жителей, а число позитивных тестов на коронавирус составляет 7,44% — раньше этот показатель был на уровне 3,5%. В реанимации находятся 9 больных коронавирусом — это максимальный показатель с начала пандемии. На фоне этого были приняты дополнительные меры — например, более строгое регулирование входа в рестораны Монако в связи со всплеском случаев коронавируса в соседних приморских Альпах и Лигурии.

Изменения комендантского часа

Княжество Монако решило перенести комендантский час: с 11 по 27 января включительно комендантский час начинается в 19.00. Что это изменит? Вечером нельзя будет ходить в магазины, рестораны, а также посещать культурные мероприятия.

Допускаются общие исключения — необходимость перемещения в связи с профессиональной деятельностью, по медицинским показаниям и по неотложным семейным обстоятельствам.