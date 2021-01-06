











Монако ограничило доступ в рестораны Княжества по просьбе мэра Ниццы Кристиана Эстроси (Christian Estrosi) с учетом ухудшения ситуации вокруг коронавируса в регионе Приморских Альп.

Дни, когда французы могли отдохнуть от карантина в Монако, ушли в прошлое. На фоне всплеска случаев коронавируса в Ницце и в регионе мэр города Кристиан Эстроси попросил усилить контроль на границе с Монако.

Чтобы защитить местное население и одновременно сохранить бизнес, правительство Монако решило ограничить доступ в рестораны. Со 2 января в ресторанах Княжества могут обедать и ужинать жители Монако, гости местных отелей и те, кто работает в Княжестве и может это подтвердить.

Больше проверок в ресторанах Монако

На данный момент Княжеское правительство не планирует менять стратегию по борьбе с коронавирусом. Сохранится комендантский час, бары и ночные клубы останутся закрытыми, маски нужно будет носить обязательно. Даже если уровень заболеваемости в Монако вдвое ниже, чем в департаменте Приморских Альп, правительство Монако говорит, что оно готово ввести более жесткие меры, если этого потребует эпидемиологическая ситуация.

Сейчас рестораны Монако могут работать, если между столами есть дистанция в полтора метра, а за столами соблюдается лимит максимального числа гостей. Посещение ресторана возможно только по предварительному бронированию. В Монако проходят регулярные проверки. За неделю до Рождества были временно закрыты 5 ресторанов, не соблюдавших ограничительные меры.

Je veux remercier SAS le Prince Albert II et le gouvernement monégasque qui, après des échanges fructueux et dans le cadre des bonnes relations entre nos territoires, a souhaité prendre des mesures pour limiter l’accès aux restaurants aux seuls travailleurs et résidents à #Monaco https://t.co/rafTt081Jm — Christian Estrosi (@cestrosi) December 30, 2020