











28 декабря мэр Ниццы Кристиан Эстрози (Christian Estrosi) созвал местный совет по вопросам здравоохранения на фоне роста числа случаев коронавируса в Ницце и Приморских Альпах. Среди обсуждавшихся мер — ограничения на поездки в Монако и в Италию.

За неделю было зарегистрировано 15 случаев коронавируса, потребовавших реанимации пациента, а число положительных тестов на коронавирус выросло на 7%. Среди возможных причин — рост числа проведенных тестов, международные поездки и несоблюдение мер предосторожности. Столкнувшись с ростом заболеваемости, мэр Ниццы созвал видеоконференцию местных государственных и частных субъектов здравоохранения и обратился к правительству Франции с просьбой «принять ряд мер в течение 24 часов».

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Ускоренная кампания вакцинации

Существует риск значительного роста числа пациентов с коронавирусом в больницах в течение 10-15 дней. Мэр Ниццы попросил министра здравоохранения Оливье Верана (Olivier Véran), чтобы «кампания по вакцинации без промедления началась в Приморских Альпах уже на этой неделе». 28 декабря мэр Ниццы в Twitter обратился к премьер-министру Франции Жану Кастексу (Jean Castex) с просьбой, чтобы его коллега из Монако принял «такие же меры в области здравоохранения, как и во Франции». «В противном случае мы просим, чтобы поездки В Монако ограничивались только профессиональными причинами».

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Ограничение на пересечение границы

То же самое касается итальянской границы — просьба о «взаимности карантина» и о запрете на пересечение границы для людей, которым не обязательно ехать. «Наконец, мэр Ниццы хотел бы видеть более жесткий контроль в аэропорту и в некоторых магазинах». С прошлой пятницы муниципальная полиция Ниццы выписала 1569 штрафов, 1000 из которых были за отсутствие маски.

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