











В Монако не введен локдаун в связи с распространением коронавируса. Для многих французских рабочих и жителей соседних районов Монако становится точкой «бегства» от жестких ограничений.

Свобода манит. И это понятно: 29 октября президент Франции Эммануэль Макрон объявил о новом карантине. Закрыты бары, рестораны, магазины и салоны красоты. Существует ряд причин, по которым можно покинуть дом. И они должны быть указаны в сертификатах, выданных министерством внутренних дел.

Среди возможных причин: деловая активности, или драгоценный ключ для поездки в соседний Эльдорадо — Монако. Действительно, атмосфера в Княжестве совсем другая. Заведения открыты, хотя и введен комендантский час с 8 часов вечера. Работают и другие ограничения, о которых Князь Альбер II объявил 29 октября во время телеобращения.

Штурм ресторанов и салонов красоты

12 ноября в Монако выявили 8 новых случаев коронавируса. В общей сложности в начала пандемии в Княжестве выявили 532 случая заболевания, 408 человек уже выздоровели. 93 человека находятся под наблюдением Центра домашнего мониторинга. 18 человек госпитализированы, шесть из них находятся в реанимации.

Хотя карантин не введен, Княжеское правительство усилило проверки соблюдения барьерных мер. Похоже, это не пугает французов. Некоторые жители соседних регионов приезжают в Монако к врачу, а после не отказываются от шопинга. Французские рабочие обедают на террасах Монако. Некоторые идут дальше и решаются сменить имидж. Об этом рассказали собеседники наших коллег из France 3: «У нас много новых клиентов, особенно французов», — заверяет Анне-Лор Брёйе (Anne-Laure Breuillé), менеджер парикмахерского салона в Монако.