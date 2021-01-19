











15 января прошло двадцать четвертое заседание Совместного комитета по мониторингу Covid-19. Княжеское правительство и Национальный совет обсудили развитие ситуации в области здравоохранения в Монако.

17 января было зафиксировано 11 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в Княжестве заболели 1205 человек. Уровень заболеваемости (число положительных случаев, зафиксированных за семь дней в пересчете на 100 000 человек) в последнее время снизился — это 334 случая в Монако против 530 в соседней Ницце.

Совместный комитет обсудил несколько моментов. Члены Национального совета обратили внимание на соблюдение санитарных мер в магазинах, правительство обеспечило осуществление контроля. Еще одна тема для разговора? Кампания по вакцинации. Среди лиц более 75 лет и медицинского персонала почти 2400 человек прошли вакцинацию. С 19 января люди начинается вакцинация людей старше 65 лет.

Ни одного случая британской мутации коронавируса в Монако не зафиксировано

Ускорение темпов скрининга

По просьбе Национального совета в центре Лео Ферре (Léo Ferré) было проведено тестирование сотен учащихся и персонала школ. На сегодняшний день Монако все еще тестирует в три раза больше, чем Ницца, заявило Княжеское правительство в пресс-релизе от 16 января.