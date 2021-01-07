











Зимние праздники, способствующие активным социальны контактам, позади. Ситуация в здравоохранении Княжества характеризуется признаками активной циркуляции вируса: в последние несколько дней число позитивных результатов тестов на коронавирус растет.

5 января в Монако выявили 30 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в Княжестве зафиксировано 947 случаев коронавируса. И без того высокий темп распространения вируса растет. В такой ситуации тестирование имеет решающее значение. За последние две недели было проведено 7 тысяч тестов — как ПЦР, так и антигенных. Сейчас соотношение тестирования выглядит так: 16 000 на 100 000 населения.

В ближайшие дни темпы вакцинации будут ускоряться. Первоочередное внимание будет уделяться медицинским работникам, а также людям старше 65 лет, с которыми будут связываться по почте.

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Желающие пройти тестирование могут связаться с центром по Covid-19 по телефону: 92 05 55 00 Княжеское правительство

Удаленная работа, спорт и изоляция

В целях ограничения распространения вируса Княжеское правительство рекомендовало удаленную работу в частном и государственном секторах. Изменения затронут и спорт: плавательные бассейны и спортивные залы будут закрыты до 27 января включительно. Школьные занятия спортом и тренировки в закрытых помещениях также запрещены до 27 января.

Тем не менее, тренеры смогут давать индивидуальные уроки как в помещениях, так и на улице. Наконец, приняты меры против заражения внутри семьи, которое было распространенным в период праздников. Людям, проживающим в Княжестве и имеющим позитивный тест на коронавирус, предлагается размещение в отеле.