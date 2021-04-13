











Филармоническому оркестру Монте-Карло пришлось изменить первоначальную программу на май этого года. В новой программе — четыре фортепианных концерта.

Импровизировать, адаптироваться, преодолевать. Это наиболее подходящие слова для ситуации вокруг пандемии коронавируса. И, похоже, Филармонический оркестр Монте-Карло прекрасно знаком с этими словами. В майскую программу оркестра были внесены изменения. Для соблюдения комендантского часа как во Франции, так и в Монако, концерты были перенесены на 15.00 или 16.00.

На 9 мая был запланирован концерт маэстро Александра Ведерникова. Известный дирижер умер в октябре прошлого года, поэтому Филармонический оркестр Монте-Карло был вынужден изменить программу. На сцене запланированы выступления новых артистов. Помимо этого, Бирмингемский симфонический оркестр не сможет приехать в Княжество 29 и 30 мая, поэтому концерт «Carmina Burana» заменен и перенесен на сезон 2022-23 годов.

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Фортепиано в центре внимания

В мае программа оркестра будет сосредоточена на одном инструменте: фортепиано. Серию фортепианных концертов откроет сольный концерт всемирно известного российского пианиста Аркадия Володося. В следующее воскресенье оркестр продолжит тему своим концертом «Affinités électives», где выступят таланты нового поколения.

В программе есть и другие концерты: филармонический оркестр исполнит произведения Глинки, Прокофьева и Чайковского, один из концертов будет посвящен России. В выступлении будет участвовать Александр Канторов, восходящая звезда фортепиано и постоянный артист этого сезона. В заключительном концерте выступят артисты, приверженные классической музыке: пианистка Элизабет Леонская и контральто Мари-Николь Лемье.

Страсть, талант и открытия: вот основа новой программы оркестра.

Дополнительная информация: Филармонический оркестр Монте-Карло