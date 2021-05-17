











Княжеское правительство объявило об ослаблении ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Новые правила будут действовать в течение двух недель, с 17 по 30 мая.

Монако делает шаги в направлении возвращения к обычной жизни. Правила, действующие с 11 января, снова продлены, но с некоторыми послаблениями. Первое касается комендантского часа, который сократили: теперь он действует с 22.00 до 6.00. Помимо этого, открытые и крытые бассейны могут снова принимать посетителей при соблюдении санитарного протокола. На пляжах больше не нужно надевать маски, если между группами людей сохраняется расстояние в как минимум 1,5 метра.

Ослабление ограничений стало возможным благодаря снижению распространения коронавируса. Правда, это снижение достаточно медленное, что обязывает всех сохранять осторожность. С 3 по 9 мая уровень заболеваемости составил 57,4. Только два человека находились на лечении в Больнице Княгини Грейс.

Вакцинация ускоряется

В Монако продолжается кампания по вакцинации. 14 860 человек уже вакцинированы, а это почти 40% жителей Княжества. Накануне в страну прибыла новая партия вакцин Pfizer. Правительство планирует начать вакцинации людей старше 45 лет, после чего прививки смогут получить другие группы населения. При сохранении нынешних темпов можно будет вакцинировать 48,5% население в ближайшее время.

Бары и рестораны будут работать дольше

С 17 мая ужинать в ресторанах можно будет с 19.00 до 23.00. Рестораны будут принимать жителей Монако, гостей местных отелей, людей, работающих в Монако и членов их семей, а также местных школьников и студентов по предъявлению доказательств. Для кафе и баров часы работы продлеваются: они смогут принимать посетителей с 6.00 до 19.00.

Рестораны, театры и казино будут открыты для гостей до 23.00.

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