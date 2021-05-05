











Временно закрытая из-за пандемии коронавируса Коллекция автомобилей Князя Монако вновь откроется непосредственно перед Гран-при.

Уникальная выставка, выставленная в районе Фонвьея, вернется 17 мая на радость всем автолюбителям. Открытие запланировано как никогда кстати: именно в эту неделю проходит Гран-при Формулы-1.

Будучи истинным автолюбителем, Князь Ренье III собрал коллекцию старинных автомобилей в конце 1950-ых годов. Князь Альбер II продолжает пополнять семейную коллекцию. В ней представлены все эпохи: от конных экипажей до гоночных автомобилей.

Почти сто автомобилей

На выставке площадью 5 000 м2 посетителей ждет множество необычных автомобилей, от De Dion Bouton 1903 года до Lotus F1 2013 года, включая Rolls Royce, Lincoln, Facel Vega, Delahaye, Packard, Napier, Ferrari, Maserati и Lamborghini.

Здесь представлено множество автомобилей, занимающих особое место в истории Княжества. Например, Lexus, использовавшийся на свадьбе Князя в 2011 году, или Chrysler Imperial, ожидавший Княгиню Грейс Келли в порту Монако в 1956 году. Недавно коллекцию пополнил автомобиль Ferrari SF90, которым в сезоне 2019 года управлял гонщик Шарль Леклер

Коллекция автомобилей Князя Монако открыта с 10 утра до 17.30 вечера. Стоимость посещения: 8 евро для взрослых и 4 евро для детей от 6 до 17 лет и для студентов.