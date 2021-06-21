Княжеский дворец принял решения на основании предложений Национального совета.

Хотя комендантский час сохраняется, носить маски на улице больше не обязательно. Однако требование носить маску сохраняется в местах массового скопления людей.

К ним относятся:

  • Площадь Княжеского дворца и старый город Монако
  • Площадь Казино и соседние районы, образующие Золотой квадрат
  • Эспланада торгового центра Фонвьей
  • Рынки Кондамин и Монте-Карло в рабочее время
  • Зоны общественного транспорта, в частности, автобусные остановки и железнодорожный вокзал
  • Подходы и подъезды к школам

Князь Альбер II напомнил о «важности соблюдения барьерных мер во время пандемии коронавируса, который продолжает циркулировать в Монако и во всем мире». Князь призвал «всех, кто еще не прошел вакцинацию, сделать это, чтобы как можно скорее восстановить личное и общественное благополучие». 

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