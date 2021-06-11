











Новые санитарные меры вступят в силу с субботы, 12 июня.

После того, как Национальный совет попросил о смягчении санитарных мер в Монако, Правительство приняло свои решения. Хотя ситуация в сфере здравоохранения улучшается, в Княжестве сохраняют осторожность.

Комендантский час переносится на час. Жители Княжества должны оставаться дома с полуночи до 6 утра. Посетители ресторанов, как и прежде, будут пользоваться исключением: им разрешено добраться домой спустя 15 минут после начала комендантского часа.

Ношение маски на открытом воздухе остается обязательным независимо от наличия или отсутствия людей вокруг.

Что касается удаленной работы, правительство доверяет работодателям и сотрудникам. Они должны сами определить, какая форма работы подходит лучше. Удаленная работа больше не обязательна, хотя рекомендована.

Больше свободы для ресторанов

Жители Приморских Альп и Лигурии (до Сан-Ремо) смогут посещать рестораны Монако. Количество гостей за одним столом не может превышать восьми человек вместо прежних шести. Расстояние между столиками сокращается до одного вместо полутора метров.

Новые условия касаются баров и кафе. Заведения смогут оказывать услуги только находящимся за столиками клиентам. При этом заведения будут работать без ограничений по времени.

Ковид-сертификаты в разработке

Для Княжеского правительства разработка и внедрение ковид-сертификатов стала важной задачей: работа идет с апреля, чтобы уложиться в установленные европейскими странами сроки. Ковид-сертификаты смогут получить все жители Монако. В Европе сертификаты должны начать работу с июля.

Правительство сообщит больше о технических деталях сертификатов по коронавирусу в ближайшие дни.