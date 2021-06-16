











Шесть вечеров классической музыки, пять дирижеров разных национальностей, незабываемое место проведения.

В прошлом году состоялось только два летних концерта. В этот раз запланировано шесть концертов на радость гостям двора Княжеского дворца.

15 июля российский дирижер Валерий Гергиев откроет первый вечер музыкой Дебюсси и Берлиоза.

18 июля дирижер из Монако Джанлуиджи Джельметти (Gianluigi Gelmetti) возглавит хор Парижского оркестра и предложит гостям заново открыть для себя самые прекрасные симфонии Моцарта.

22 июля под руководством чешского дирижера Томаша Нетопила (Tomáš Netopil) пианистки и сестры Катя и Мариэль Лабек возродят музыку Пуленка и Сметаны.

29 июля дирижер немецкого происхождения Томас Хенгельброк (Thomas Hengelbrock) представит интерпретации музыки Мендессона. В этот вечер зрители также услышат мелодии Моцарта.

Месяц классической музыки в августе

1 августа японский дирижер Казуки Ямада (Kazuki Yamada) вместе со скрипачом Сергеем Хачатряном исполнит арии композиторов разных национальностей: японского Такемицу, австрийского Шуберта и финского Сибелиуса.

5 августа Казуки Ямада снова будет дирижировать с Александром Канторовым за фортепиано. Мероприятие завершится исполнением арий Сен-Санса и Бизе.

Начало концертов: 15, 18, 22, 29 июля и 1 и 5 августа — 21.30

Билетная касса открывается 17 июня в 10 утра.

Более подробная информация: Филармонический оркестр Монте-Карло.