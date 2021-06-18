











После долгого ожидания ночной поезд «Париж—Ницца» снова начал курсировать в прошлом месяце. Журналисты Monaco Tribune одними из первых совершили поездку, чтобы узнать, заслуживает ли путешествие во втором классе первоклассного отзыва. Итак, чего ожидать от двенадцатичасовой поездки?

Как ночной поезд выглядит внутри?

Вдоль вагона идет узкий коридор, разделяющий пространство на комнаты с многоярусными кроватями. В первом классе в комнате могут спать четыре человека, во втором классе — до шести пассажиров. Несмотря на то, что комнаты достаточно тесные, в конце вагона есть место для хранения чемоданов и даже специальное место для велосипедов, которое нужно бронировать заранее. В поезде также есть небольшие ванные комнаты с туалетами и раковинами.

© Monaco Tribune

Нужна ли пижама?

Мы совершили эту ошибку за вас! При размещении в шестиместной комнате личного пространства оказалось еще меньше, чем мы себе представляли. Потолок был настолько низким, что людям на верхней полке хватало места только для того, чтобы лежать. Если хотелось сесть, приходилось выгибать шею: конечно, это минус путешествия. Вместо пижам большинство людей выбрали комфортную одежду: спортивные штаны или леггинсы. В такой одежде можно спать, а также надеть на следующий день.

Чтобы сэкономить время и не переворачивать весь багаж, упакуйте отдельную сумку для сна: пусть все необходимое будет под рукой.

Еще один совет: выбирайте кровать, помня о том, что людям с некоторыми физическими особенностями сложно забраться на кровать среднего или верхнего уровня. Несмотря на наличие кондиционера, в летние ночи бывает жарко.

Смогу ли я выспаться?

© Monaco Tribune

Удивительно, но да! Хотя шум поезда, грохочущего на рельсах, был слышен всю ночь, покачивание было весьма успокаивающим. Уснуть было довольно легко. Беруши помогают отгородиться от любого шума.

Забыли беруши? Не проблема! Каждого пассажира ждет бесплатный пакет с маской для глаз, берушами, салфетками и мятной конфетой, а также вода в бутылке и спальный мешок.

Безопасно ли здесь?

Вагон только для женщин, двери, закрывающиеся изнутри, и проводник на информационном пункте… ответ — да! Несмотря на то, что поезд останавливается в восьми городах по пути следования, с полуночи до шести утра остановок не было, так что можно спать спокойно. На станцию Nice Ville поезд приходит в 9.06 утра.

Для вашей следующей поездки между Парижем и Ниццей мы определенно рекомендуем воспользоваться ночным поездом. Билеты в одну сторону стоят от 19 до 39 евро, их можно забронировать на сайте SNCF.