











В Босолей после реновации открылся знаменитый Крытый рынок имени Гюстава Эйфеля (La Halle Marchande de Beausoleil). Мы решили лично отправиться на место, чтобы оценить результат своими глазами.

Любители архитектуры сразу узнают почерк Гюстава Эйфеля: стеклянные фасады и стальной каркас, выполненный по технологиям строительства Эйфелевой башни. Здесь прослеживается двойственность традиций и современности — как в архитектуре самого здания, так и в торговых лавках.

«Это конец одного проекта и начало другого, более масштабного», — говорит г-н Курте, избранный торговый представитель при мэрии Босолей. Какова цель проекта? Оживить район и предложить жителям альтернативный вариант для приобретения продуктов. Отправной точкой является окончание реконструкции Крытого рынка.

Сердце района

«Это маяк, витрина», — говорит г-н Курте об этом месте. Рыночный павильон является центром жизни района в любое время дня.

Жизнь на рынке «просыпается» в пять часов утра с установки рыночных прилавков, которые останутся здесь до часу дня. Во второй половине дня на их месте появляется одна большая терраса, где клиенты могут есть и пить до 9 вечера.

«Это место важно для жизни города, поэтому ремонтные работы проводились в разных частях по очереди», — говорит г-н Мишели, глава департамента культурного наследия. Задачу можно считать выполненной: за все время работы, рыночный павильон закрывал свои двери только на один день.

© Simon Zwierniak / Monaco Tribune

Упор на органические продукты

Супермаркет Naturalia, специализируется на органических продуктах, открылся в последнюю очередь. Площадью 450 кв. м, это самый большой магазин сети, спроектированный в соответствии с современными стандартами и пожеланиями покупателей. Г-н Курте признается, что супермаркет «был очень важен для проекта. Босолей сможет занять центральное место в продаже органических продуктов в регионе».

Существует ли конкуренция между органическими продуктами и лавками с фруктами и овощами? Как говорит г-н Курте, такой конкуренции нет: «В конце концов, все выигрывают». Несмотря на пандемию и санитарные ограничения, люди на рынке есть: в основном местные жители и несколько туристов.

© Simon Zwierniak / Monaco Tribune

Маленькая деревня

Под внушительными стальными арками бурлит плавильный котел, который прекрасно работает. Рыботорговцы, мясники, парижские кафе и местные деликатесы — все они работают бок о бок, дополняя друг друга.

Пространство организовано таким образом, чтобы предложить клиентам общие столы. Здесь можно отведать сокку из лавки Niçois, капучино из Café Foufou и завершить трапезу фруктами от уличных торговцев. И все это, оставаясь за одним столом.

«Здесь царит хорошая атмосфера. Это маленькая деревня — здесь все друг друга знают и делают друг другу помогают», — признается сотрудник Naturalia. В это же время входит официантка из Café Foufou, которую встречают с широкой улыбкой. «Я здесь живу всю свою жизнь. Здесь всегда у всех все хорошо», — говорит продавец цветов.

Единственным недостатком является разброс цен. Рядом с продуктами питания по низким ценам, обед в Café Foufou стоит достаточно дорого: следует рассчитывать минимум на 20 евро на человека.