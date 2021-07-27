











В фестивале примут участие не менее 15 трупп из разных уголков мира.

В Княжестве кипит театральная жизнь. С 17 по 22 августа два знаковых культурных объекта — Театр Варьете и Театр Княгини Грейс — примут 190 актеров для участия в 17-ом фестивале любительских театров. Бесплатные представления будут проходить с 18.00 до 22.00.

Помимо самих представлений, по утрам будут проходить встречи зрителей и трех трупп, выступавших накануне. Это возможность обсудить феномен любительских театров в разных культурах. Во второй половине дня участники смогут применить утренние советы. Для участников проведут семинары на темы «Почему маска?» и «Создание современного хора в классической пьесе».

Театр Варьете

17 и 18 августа: Аргентина, Венгрия и Словакия; 19 и 20 августа: Бельгия, Марокко и Словения; 21 и 22 августа: Финляндия и Италия.

Театр Княгини Грейс

18 и 19 августа: США, Португалия и Центральноафриканская Республика; 20 и 21 августа: Испания, Франция и Литва.

Вход свободный. Для посещения необходимо обязательное бронирование на сайте Всемирного театра.