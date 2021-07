Pas moins de 15 troupes venant des quatre coins du monde feront le déplacement.

Le théâtre bat son plein dans la Principauté. Du 17 au 22 août, deux lieux emblématiques de la culture, le théâtre des Variétés et le Théâtre Princesse Grace, vont accueillir 190 comédiens pour 17ème édition du Mondial du Théâtre Amateur de Monaco. Les représentations, gratuites, prendront place de 18h à 22h.

En plus des performances, des colloques seront organisés les matins entre les festivaliers et les trois troupes ayant joué la veille. L’occasion de discuter de la pratique du Théâtre Amateur dans les différentes cultures. L’après-midi sera l’occasion de mettre en œuvre les conseils du matin, au travers d’ateliers pour les participants sous les thématiques « Pourquoi le masque ? » et « Créer un chœur moderne dans une pièce classique ».

Théâtre des Variétés

Mardi 17 et mercredi 18 : Argentine, Hongrie et Slovaquie ;

Jeudi 19 et vendredi 20 : Belgique, Maroc et Slovénie ;

Samedi 21 et dimanche 22, Finlande et Italie.

Théâtre Princesse Grace

Mercredi 18 et jeudi 19 : États-Unis, Portugal et République centrafricaine ;

Vendredi 20 et samedi 21 : Espagne, France et Lituanie.

L’entrée est gratuite avec réservation obligatoire à faire sur le site du mondial du théâtre.