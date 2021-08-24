











Санитарные меры были усилены в Монако и во Франции. Каковы показатели по коронавирусу?

23 августа в Монако выявлено 8 новых случаев коронавируса. 16 человек проходят лечение в Больнице Княгини Грейс, 12 пациентов, включая трех резидентов, находятся в интенсивной терапии. Еще четыре человека, включая одного резидента, лечатся в реанимации. Еще 54 человека находятся под наблюдением Центра домашнего мониторинга.

Ключевые показатели в Монако и во Франции

По состоянию на 22 августа, уровень заражаемости в Монако составил 2,97%. Для сравнения, в Приморских Альпах этот показатель составил 3,90%. Что касается уровня заболеваемости, то во Франции он составляет 469, тогда как в княжестве — 192,96 (190,35 на прошлой неделе).

По состоянию на 20 августа 66,11% населения Монако, имеющего права на вакцинацию (25 355 человек), получили первую дозу вакцины. Этот показатель примерно такой же и во Франции: 70,1% населения получили первую дозу вакцины (75,83% в Приморских Альпах). В Монако полностью привиты 20 960 человек или 82,67% тех, кто получил первую инъекцию. Во Франции этот показатель ниже — 55,5% людей прошли полную вакцинацию.

Эти цифры наверняка изменятся с введением новых мер.