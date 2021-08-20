











Правила санитарного пропуска будут менее строгими: документ не потребуется для посещения террас заведений для граждан, резидентов и работников в Монако.

Террасы останутся открытыми для всех

С 23 августа санитарный пропуск будет необходим всем гражданам, резидентам и работникам в Монако в возрасте от 18 лет. Документ нужен для посещения ресторанов и баров. При этом санитарный пропуск не нужен при посещении террас заведений. Национальный совет заявил, что «эпидемиологическая ситуация и заполняемость больниц не требуют автоматического согласования с мерами, принятыми соседними государствами».

Больше времени для людей младше 18 лет

У граждан, жителей или учащихся в Монако в возрасте 16-17 лет есть еще месяц, чтобы получить санитарный пропуск. Людям 16-17-ти лет не нужно будет предъявлять документ в заведениях до 23 сентября. В отличие от Франции, санитарный пропуск не будет обязательным для детей в возрасте 12-15 лет.

Контроль будет усилен

На границах Монако усилено присутствие полицейских. Группы общественной безопасности проверяют всех, кто приезжает из-за пределов Приморских Альп, Вар и итальянской провинции Империя. Для въезда в Княжество необходимо иметь санитарный пропуск.

Полиция также патрулирует рестораны и ночные клубы Монако, проверяя санитарные пропуски. Эта мера контроля будет усилена с 23 августа.

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Как получить документ?

Человек может получить санитарный пропуск, если он полностью вакцинирован, переболел коронавирусом (как минимум 11 дней назад и максимум полгода назад) или получил негативный результат ПЦР или антигенного теста (действителен 72 часа).

Правительство Монако напоминает, что вакцинация — самый эффективный способ защитить себя и окружающих. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

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