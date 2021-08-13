











Институт Статистики и Экономических Исследований Монако (IMSEE) недавно опубликовал свежее исследование о развитии ситуации вокруг пандемии коронавируса в Княжестве.

По состоянию на первое августа, кумулятивное количество случаев заболевания составило 2891, что составляет 7,5% от численности постоянного населения. При этом в 97 случаях заболевшие были вакцинированы второй дозой препарата против коронавируса.

В 8,7% случаев заболевшим потребовалась госпитализация, это 251 человек. Из них 48 находились в реанимации.

От коронавируса умерли 33 человека, 16 мужчин и 17 женщин. Это 1,1% от общего числа случаев. Средний возраст умерших составил 83,5 года, почти 85% умерших от коронавируса жителей были в возрасте 75 лет и старше.

Кампания вакцинации приносит свои плоды

Кампания вакцинации населения началась 31 декабря 2020 года. К 1 августа было сделано почти 23 000 первых прививок и почти 20 000 вторых уколов. Почти половина первых инъекций и порядка 55% вторых доз были сделаны жителям в возрасте 55 лет и старше.

Доля случаев, требующих госпитализации, составляет 49% для вакцинированных одной дозой, 32% для не вакцинированных и 25% для жителей, завершивших курс вакцинации.

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