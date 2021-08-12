











В Княжестве зафиксировали еще одну смерть от коронавируса. С начала пандемии коронавирус унес жизни 34 человек.

По состоянию на 14 августа, в Монако выявлено 14 новых случаев коронавируса. В Больнице Княгини Грейс лечатся 26 человек. 22 пациента, в том числе 10 резидентов, проходят интенсивное лечение. 4 человека, в том числе 3 резидента, находятся в реанимации.

Княжеское правительство также сообщило о смерти 75-летнего жителя от коронавируса. Смерти от Covid-19 не фиксировались с 1 июня.

Тревожные новости

Управляющий директор Больницы Княгини Грейс Бенуат де Севланж (Benoîte de Sevelinges) рассказала Monaco Info о ситуации в учреждении. «Что сильно изменилось? Появилось много молодых пациентов. Им от 46 до 81 года», — пояснила директор больницы, рассказывая о людях в реанимации. Пока Больница Княгини Грейс не планирует возобновлять работу коронавирусного отделения. Директор больницы добавляет, что среди госпитализированных в подавляющем большинстве невакцинированные люди.

Сейчас вакцинированы 68% персонала больницы, в том числе 93% врачей. «8% наших сотрудников ожидают вакцинации, поскольку сейчас у них есть справка о перенесенном заболевании», — добавляет Бенуат де Севланж.

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