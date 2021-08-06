











Цель законопроекта — защитить медицинский персонал и уязвимых лиц.

3 августа Княжеское правительство внесло на рассмотрение законопроект об обязательной вакцинации против коронавируса для определенных категорий людей. Это касается работников и помощников (волонтеров и студентов) в медицинских учреждениях Монако. Уже 66% сотрудников медицинских учреждений получили первую дозу вакцины.

Законопроект предусматривает обязательную вакцинацию для сотрудников учреждений, служб или организаций, в задачи которых входит прием или размещение уязвимых людей (административный персонал, работники гостиниц и так далее).

Законопроект рассмотрят в сентябре

В связи с законопроектом Князь Альбер II принял решение созвать внеочередную сессию в сентябре 2021 года. Законопроект будет рассмотрен ассамблеей 14 сентября.

Глава Национального совета Стефан Валери (Stéphane Valeri) пояснил: «Этот закон обоснован необходимостью защитить больных и пожилых людей, которые доверяют свое здоровье профессионалам, чья обязанность — максимально защитить тех, кто находится под их опекой, от заражения».